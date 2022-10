Resterai senza parole nel sapere cosa è possibile fare adesso con Whatsapp: incredibile; il segreto che non conoscevi di questa magica applicazione.

Ammettiamolo: nessuno di noi, ormai, riesce più a fare a meno di Whatsapp. L’app di messaggistica istantanea ci permette di comunicare in modo veloce, pratico e semplicissimo con una quantità incredibile di persone, in poco tempo. Con l’arrivo di Whatsapp, tutte le altre chat sono state quasi del tutto accantonate, dai cari e vecchi sms a Messenger. Ma sei davvero sicuro di sfruttare tutto il potenziale di questa magica applicazione?

La maggior parte degli utenti, infatti, usufruisce solo di una piccola parte delle numerose funzioni offerte da Whatsapp, limitandosi alle opzioni più basilari. In realtà, quest’app nasconde una miriadi di segreti che potranno tornarti utili in tantissime occasioni. Oggi, in particolare, parliamo di un trucchetto davvero incredibile per chi ha bisogno di cercare in tutti i modi un contatto. Curioso di scoprire di cosa si tratta? Sei nel posto giusto!

Whatsapp, la funzione segreta che ti lascerà senza parole: è possibile farlo davvero

Tutti utilizziamo Whatsapp, praticamente ad ogni ora del giorno, ma in pochi conoscono ogni trucchetto di questa app dalle mille risorse. Ad esempio, tu lo sapevi che puoi tranquillamente chattare senza che nessuno ti veda online? Questa e altre azioni apparentemente incredibili sono più che possibili su Whatsapp, che, tra le sue impostazioni, nasconde delle chicche davvero geniali. Se anche tu vuoi sfruttare al massimo questa applicazione e utilizzare l’app da vero maestro, oggi ti sveliamo un’altra curiosa strategia da non sottovalutare. Let’s go!

A tutti sarà capitato, almeno una volta, di voler inviare un messaggio attraverso Whatsapp ad una persona di cui, però, non abbiamo il numero. Un vero problema, dato che Whatsapp, a differenza di Messenger o la chat di Instagram, si basa proprio sul numero di cellulare. Ebbene, in tuo aiuto arriva un’app, dal nome TrueCaller, tra le più utilizzate per identificare i dettagli delle chiamate telefoniche. Quest’app ti consente di trovare il numero che cerchi inserendo i dati della persona a cui vuoi inviare messaggi: un vero sogno, no? L’applicazione è disponibile in versione gratuita sia per dispositivi Android che per Iphone, ma permette di usufruire di più funzionalità con un abbonamento mensile a pagamento, di circa 2 euro. Questo è solo uno dei tanti, tantissimi trucchetti che Whatsapp permette di mettere in atto per comunicare velocemente, praticamente con tutti.

E tu, fai parte del team messaggi di testo e foto o prediligi le note audio e le gif? In qualsiasi modo si scelga di comunicare, Whatsapp è sempre la soluzione giusta per tenersi in contatto con amici e parenti. Continua a seguirci per scoprire tutti i trucchetti e le tips dell’app più amata del momento.