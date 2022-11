Se si comporta così significa che è invidioso di te: fai attenzione, non è mai contento per te e non gioisce dei tuoi successi.

È qualcosa che viene automatico, a volte, raccontare quello che ci capita ad amici, parenti, colleghi. Soprattutto se ci accade qualcosa di bello, è davvero difficile non condividere la nostra gioia con chi ci sta accanto. Ma sei davvero certo che tutte le persone che ti circondano siano felici per te?

Una persona di successo o, comunque, realizzata e felice, si sa, può attrarre a sé uno dei sentimenti più brutti che esistano al mondo, l’invidia. È quella sensazione che prova chi non riesce ad essere felice per un’altra persona che, evidentemente, è riuscita in qualcosa più di sé stessa. Se questo sentimento, però, proviene da qualcuno che ti sta accanto, c’è sicuramente un problema: chi ti ama o ti vuole bene non può che gioire delle tue gioie. Ecco alcuni ‘segnali’ che ti permetteranno di capire se quella persona su cui ha qualche dubbio è davvero invidiosa di te!

Se ha questi atteggiamenti è davvero invidioso di te e dei tuoi successi: i ‘segnali’

Non a caso Dante Alighieri ha riservato a loro un intero girone dell’inferno. Gli invidiosi sono dei veri e propri ‘peccatori’, soprattutto se questo sentimento è rivolto a persone a cui sono legate. Provare antipatia o sentimenti negativi nei confronti di persone che hanno come unica ‘colpa’ quella di essere felici o di brillare in un dato ambito non è mai qualcosa di positivo, ma la situazione si complica quando ad essere invidioso è una persona cara, un amico o un parente. Ma come fare per rendersi conto se tra la nostra schiera di amici c’è qualche invidioso?

In genere, quando ci sono sentimenti di avversione e attacchi ingiustificati, si tende a giustificare tutto con la parole ‘invidia’. In alcuni casi non è così, ma in altri, purtroppo, è proprio così. L’invidioso tende ad attaccarti senza alcun motivo reale, proprio per via della loro frustrazione. Un altro importante campanellino di allarme? Lo sminuire dei tuoi successi. Le persone invidiose tendono sempre a trovare lati ‘negativi’ anche nella cose belle che ti accadono e cercano di farti pensare non solo ai pro ma anche ai contro di quanto ti è successo, con l’intento di spegnerti l’entusiasmo. Non solo: l’invidioso non perde assolutamente occasione per farti notare i tuoi errori. È vero che un vero amico deve essere obiettivo e aiutarti a capire se sbagli, ma sottolinearlo continuamente è solo un modo per sminuirti e, di conseguenza, sentirsi superiore.

Attenzione anche ai falsi complimenti, però! Molti invidiosi ti elogiano quando sono con te, ma non lo fanno affatto alle tue spalle. Occhi ben aperti e fai attenzione a chi racconti le tue cose: le persone davvero felici per te, a volte, si contano sulle dita di una mano.