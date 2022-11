Dopo un periodo difficile tutto filerà liscio per questo segno: portafogli pieno e amore a gonfie vele

Dopo un periodo difficile che ha interessato ottobre tutto filerà liscio per questo segno: portafogli pieno e amore a gonfie vele.

Il mese di novembre non parte bene per tutti i segni dello Zodiaco. Il Toro e i Gemelli vivranno le prime due settimane in uno stato di ansia e stress. Questo malessere inciderà su molti aspetti. Ad essere maggiormente colpiti sono il settore professionale e quello sentimentale. Se avete delle proposte da avanzare che avevate da tempo in mente, non è questo il momento.

Sia che riguarda la sfera del lavoro sia l’amore non è assolutamente il periodo giusto per parlare di nuove proposte e cambiamenti da voler fare. E’ meglio aspettare e portare pazienza. Anche per voi dopo le prime settimane la situazione migliorerà e potreste vedere un po’ di luce in fondo al tunnel. Anche la Vergine vivrà dei giorni difficoltosi, pieni di imprevisti e di brutte cadute. Il pessimismo vi accompagnerà e potrebbe influenzarvi fin troppo. La vostra situazione economica non è delle migliori e le brutte notizie lavorative potrebbero portare ad inclinare ancora di più le vostre tasche.

Non per tutti i segni, per fortuna, novembre inizia in malo modo. Per esempio per i Pesci saranno delle settimane di benessere e gioia. Torneranno a sorridere in amore e anche per l’aspetto finanziario. E’ il momento giusto per fare grandi cose: potete portare a termine i vostri progetti e avanzare proposte importanti se siete in coppia. Le persone single potrebbero fare degli incontri inaspettati. Periodo luminoso per coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci ma anche per un altro segno: il vostro portafogli si riempirà e l’amore procederà come avete sempre desiderato.

Il mese di ottobre si è concluso, non nel migliore dei modi per tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno ha dovuto affrontare delle difficoltà maggiori di altri. In qualche modo però è riuscito ad uscirne, nonostante le brutte cadute. Purtroppo anche novembre non parte bene per qualche segno. Come vi abbiamo già anticipato, il Toro, i Gemelli e la Vergine dovranno fare i conti con una nuova ondata di negatività.

Cercate di fare attenzione e di non farvi influenzare, potreste assumere un atteggiamento pessimista. Se per questi segni non saranno giorni facili, quelli che stanno per arrivare saranno fruttuosi per il Capricorno. Ebbene sì, finalmente vedrete davanti a voi un po’ di serenità.

Riuscirete a portare a compimento un progetto molto importante se vi impegnate. La vita di coppia ritroverà nuovamente l’armonia e il dialogo vi aiuterà ad attenuare le vecchie incomprensioni fino a risolverle. Le buone notizie vi abbracceranno e vi faranno vivere settimane all’insegna della spensieratezza.