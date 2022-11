Ti sembrare incredibile ma i vestiti scoloriti possono tornare al colore originario se fai questo; il metodo super efficace che non tutti conoscono.

Non c’è niente di più piacevole di indossare abiti puliti o di stendersi a letto avvolti da lenzuola soffici e profumate. Insomma, lavare il bucato è una delle faccende domestiche fondamentali dal punto di vista igienico, ma anche per il benessere personale. Anche in questo caso, però, possono esserci degli imprevisti non proprio piacevoli!

Quante volte ti sarà capitato di sbagliare lavaggio o di dimenticare di dividere i capi? Di errori se ne commettono tanti, ma, si sa, è tutto normale quando ci si occupa di tante cose in casa. Tra gli ‘effetti collaterali’ più fastidiosi dei continui lavaggi in lavatrice c’è, senza dubbio, quello legato ai colori dei nostri abiti: è davvero brutto quando iniziano a schiarirsi e, appunto, a scolorirsi! Il tutto peggiorato anche dalla prolungata esposizione al sole, che fa per niente bene al tuo bucato. Cosa fare, quindi, per ridonare il colore originario ai tuoi vestiti? C’è un metodo geniale!

Vestiti scoloriti? Fai così e torneranno come nuovi in poco tempo

Capi stinti e scoloriti per via del sole o da errori di lavaggio? Niente paura! Ti sembrerà incredibile, ma le tue maglie e i tuoi pantaloni possono tornare come nuovi. Dopo diversi lavaggi in lavatrice, i capi colorati tendono a sbiadirsi, soprattutto quelli più scuri. Spesso è ‘colpa’ di detersivi troppo aggressivi, soprattutto quelli disinfettanti: se utilizzi gli ‘acchiappacolore’, puoi evitare che un colore scambi un altro capo, ma non che il capo colorato si sbiadisca. Come fare, quindi, per ‘salvare’ i tuoi abiti stinti? Ebbene, esistono diversi metodi, tutti super efficaci e soprattutto facili da mettere in atto. Ti serviranno pochi ingredienti che, senza dubbi, possiedi anche in casa.

Parliamo, nello specifico, dei capi scuri, che puoi immergere in una soluzione di acqua e aceto bianco( un bicchiere di aceto per 2 litri di acqua): risciacqua tutto aggiungendo sale grosso. Ebbene sì, l’aceto è uno degli alleati più efficaci per le nostre faccende domestiche e, anche in questo caso, si rivela super utile per ridonare colore ai nostri abiti. Ma non è l’unico ingrediente naturale che può aiutarti in questa occasione. C’è un altro ‘rimedio della nonna’ che non conosci e che può ridonare lo splendore iniziale ai tuoi capi.

Se vuoi conferire ai tuoi vestiti neri o molto scuri il vecchio colore, puoi servirti anche dell’immancabile caffè. Ebbene sì, la bevanda magica, utilissima per diversi lavori di casa, è ottima per risolvere questo problema: aggiungi due tazze di caffè durante il risciacquo e i tuoi capi saranno come ‘ritinti’ dal tocco scuro della bevanda.

E tu, conoscevi questi piccoli trucchetti per far rinascere il tuo bucato? Davvero pazzeschi!