Se hai delle patate sei già a metà dell’opera: questa ricetta sta conquistando veramente tutti

Se hai delle patate in casa puoi preparare questa ricetta che sta letteralmente conquistando tutti: ideale da portare subito in tavola!

Ingrediente più amato di sempre! Con le patate prepariamo piatti incredibilmente gustosi. Difficilmente si può dire di no a questa incredibile delizia. Possiamo prepararle in modi tutti diversi, ed indipendente dalla ricetta che decidiamo di portare in tavola, tutti non vedranno l’ora di gustarle perché sono sempre un peccato di gola irrinunciabile!

Al forno, fritte, con la pasta, sulla pizza, le patate sono una vera goduria per il palato. Ma scommetto che non le hai ancora preparate in questo modo. Con questa ricetta ti faccio preparare un piatto che conquisterà tutti a partire dal primo assaggio! Cosa aspettiamo? La cena è pronta per essere portata in tavola, vediamo subito cosa ci aspetta!

Questa ricetta con le patate conquisterà tutti: ecco cosa prepari, una bontà unica

Ideale da preparare a cena, questa ricetta con le patate ti farà perdere la testa! Ti basteranno questi semplicissimi ingredienti per portare in tavola un piatto che prepari in poche mosse e che piace proprio a tutti. Il piatto protagonista in tavola sarà l’amatissima parmigiana di patate. Una goduria per il palato che devi assolutamente preparare e gustare!

Ricetta:

800g di Patate

250g di Provola affummicata

Per la besciamella:

500ml di latte

Sale e Pepe

50g di Farina

50g di Burro

250g di Prosciutto cotto

Preparare la parmigiana di patate è molto semplice. Procediamo innanzitutto sbollentando le patate. Quindi le mettiamo in una casseruola piena d’acqua e facciamo cuocere per una ventina di minuti. Le patate dovranno essere morbide ma non dovranno sfaldarsi perché dovremmo avere la possibilità di poterle tagliare in fette.

Dopodiché, una volta pronte le scoliamo, le sbucciamo senza scottarci e le lasciamo intiepidire. Nel frattempo passiamo alla preparazione della besciamella.

Quindi in un pentolino antiaderente in acciaio, aggiungiamo il burro e la farina. Per prima cosa prepariamo il cosiddetto ‘roux’ ovvero un composto a base di burro e farina. Aggiungiamo prima il burro e facciamolo sciogliere a fiamma bassa, dopodiché a questo aggiungiamo la farina. Mescoliamo velocemente, vedremo che il composto di compatterà.

A quel punto, versiamo il latte a filo e con una frusta a mano mescoliamo per evitare che si formino grumi. Sempre mescolando, attendiamo che la besciamella diventi densa e cremosa. Insaporiamo con sale e pepe. Una volta pronta, la teniamo da parte.

Tagliamo ora in fette le patate e procediamo ad assemblare la nostra parmigiana. Quindi prendiamo una pirofila di vetro, aggiungiamo sul fondo un mestolo di besciamella ed un primo strato di patate sul quale posiamo il prosciutto cotto, la provola e se vogliamo una manciata di parmigiano.

Copriamo con un altro strato di patate, besciamella e ancora provola, prosciutto e parmigiano fino ad arrivare in superficie. Copriamo con un ultimo strato di besciamella, provola e parmigiano ed inforniamo a 180° e lasciamo cuocere per 30 minuti circa, di cui gli ultimi 5 minuti accendiamo il grill per lasciar formare quella gustosa crosticina in superfice.

Una volta pronta, sforniamo la parmigiana e lasciamo intiepidire. Ed ora non resta che portarla in tavola!