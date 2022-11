Ecco i segreti dei grandi risparmiatori: niente di complicato, anche tu puoi ritrovarti un bel gruzzoletto seguendo questi semplici consigli.

Hai sempre desiderato risparmiare soldi per non trovarti impreparato in caso di spesa imprevista da sostenere? In questo periodo così delicato per l’economia italiana, poi, riuscire a mettere da parte dei soldi è davvero importante. Senza dimenticare che il Natale è alle porte!

Regali, pensierini, super pranzi in famiglia: quelle di Natale sono senza dubbio le festività più belle dell’anno, ma anche le più costose. Come fare per risparmiare qualcosa in vista dell’ultimo mese dell’anno? Ti sembrerà incredibile ma puoi risparmiare velocemente, ogni giorno, se segui piccoli consigli super utili. Si tratta di vere e proprie mosse strategiche, che possono davvero ‘salvarti la vita’.

Come fanno i grandi risparmiatori a mettere da parte i soldi: alcuni consigli utilissimi

Vuoi iniziare a risparmiare ma non lo hai mai fatto e non sai come partire da zero? Sei nel posto giusto! Ci sono alcuni piccoli step da quali partire per ritrovarti un bel gruzzoletto da parte che, mai come in questo periodo, può tornare davvero utile. Da dove iniziare?

Un consiglio utile come punto di partenza è quello di calcolare le uscite fisse mensili, come affitto, rate, assicurazioni ecc. A queste, ovviamente, si uniscono le spese variabili, quelle che, appunto, possiamo ridurre con dei piccoli accorgimenti. Quantizzare quanto spendiamo, mese per mese, ti permetterà di renderti conto in che modo spendi la maggior parte dei soldi extra e di definire il tuo budget: cosa potrai evitare il mese prossimo per ridurre il numero? Magari un acquisto non proprio necessario?

A questo punto, entra in gioco un’altra importante dritta: prima di ogni acquisto, lascia passare alcuni giorni. Spesso, infatti, ci lasciamo spingere dall’entusiasmo dell’shopping ‘sfrenato’, comprando anche cose che, effettivamente, non sembrano necessarie. Non a caso, spesso, arriviamo persino a pentirci di averle acquistate. Attendere almeno un giorno prima di procedere all’acquisto ti permetterà di evitare questo spiacevole imprevisto e, naturalmente, di risparmiare. Uno dei metodi più efficace, però, è uno dei più classici.

Si tratta del cosiddetto ‘fondo di emergenza’, una somma fissa che, mese per mese, teniamo da parte. Scegli una percentuale del tuo stipendio e accantonala, dimenticandola del tutto! Questo fondo, infatti, dovrà essere utilizzato solo in caso di necessità, per spese improvvise ed importanti. No, non puoi attingere alla somma per comprare una borsa nuova o l’ultimo modello di scarpe, non avrebbe senso!

Con un po’ di costanza e di buona volontà, riuscirai a gestire al meglio il tuo denaro per sostenere tutte le spese nel migliore dei modi e, perché no, investire per il tuo futuro. Tutto è possibile, basta volerlo davvero!