Sugo bruciato? Niente paura, questo metodo velocissimo salverà il tuo pranzo; non gettare via nulla e fai così.

Un imprevisto super spiacevole, ma tranquilla, è capitato a tutti almeno una volta. Basta un attimo di distrazione, magari mentre ci stiamo dedicando ad un’altra pietanza, ed ecco che il nostro sugo si brucia sui fornelli. Un ‘errore’ comune, ma che non deve spaventarti: se la tua idea è quella di gettare via tutto, ti sbagli di grosso.

Anche in questo caso c’è un metodo che ti permetterà di rimediare al piccolo sconveniente e, soprattutto, di salvare il tuo pranzo o la tua cena. Per distrazione si può bruciare davvero di tutto, ma oggi ci dedichiamo ai sughi: come recuperare un sugo quando iniziamo a sentire l’odore di bruciacchiato? Ecco la soluzione, veloce e pratica, che ti ‘salverà la vita’!

Non buttare via il tuo sugo bruciato: puoi recuperarlo in questo modo semplicissimo

Hai ospiti a pranzo ma il tuo sugo ha ‘preso fuoco’! Prima di disdire tutto o ordinare cibo di asporto, c’è una soluzione al tuo problema che forse non conosci. Una soluzione veloce ed efficace, che salverà la tua salsa in men che non si dica. Primo step: spegnere immediatamente il fuoco non appena ci rendiamo conto che si sta bruciacchiando. Importantissimo in questa fase è smettere di mescolare, per evitare che il sugo ‘salvo’ si unisca a quello bruciato. Cosa fare a questo punto?

Trasferiamo il sugo in un’altra pentola, facendo attenzione a non ‘grattare via’ anche il fondo bruciato sull’altra pentola. A questo punto, ti sembrerà incredibile, ma ti basteranno solo due semplici ingredienti che tutti noi abbiamo in casa per salvare il tuo sugo. Aggiungi alla pentola un pizzico di zucchero e mescola il sugo bruciato aiutandoti con una patata cruda. Si, hai capito bene! Sbuccia una patata e, da cruda, infilzala con una forchetta, creando un mestolo super originale: accendi nuovamente il fuoco e mescola, mescola, mescola con delicatezza. Il risultato?

Potrai dire addio all’odore e al sapore di bruciato: il tuo sugo sarà salvato e come ‘nuovo’! Nessuno si accorgerà del piccolo intoppo, il tuo sugo avrà un sapore unico e sarò ottimo per condire la tua pasta. Un metodo veloce e semplicissimo, che può essere utilizzato anche con minestroni, zuppe di legumi.. insomma, tutte le pietanze brodose che, accidentalmente, ti capiterà di bruciacchiare!

Da oggi non dovrai più gettare via il tuo sugo ma potrai recuperarlo con questo semplice ‘trucchetto’ che non tutti conoscono, ma che in alcune occasioni si rivela una vera e propria salvezza. E tu, eri a conoscenza di questa ‘strategia’ dei fornelli? Raccontalo subito ai tuoi amici: ti ringrazieranno a vita!