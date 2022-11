Cattive notizie: a novembre questo segno farà bene a limitare le spese perché di soldi ne vedrà pochi

Cattive notizie per questo segno nel mese di Novembre: sarebbe bene che regoli un po’ le spese perché di soldi ne vedrà davvero pochi.

In queste diverse settimane ci è capitato più volte di raccontarvi quanto, secondo le previsioni astrarli, il mese di Novembre sia fortunato. Non tutti i segni zodiacali, però, possono esultare: c’è sempre chi, infatti, dovrà fare i conti con una spiacevolissima notizia.

Se da una parte c’è chi guadagnerà tantissimi soldi senza fare nemmeno un minimo sforzo, dall’altra dovrà fare i conti con cattive notizie in arrivo. Per questo segno zodiacale, infatti, il mese di Novembre sarà decisamente scarno di soldi. Avete letto proprio bene, si! Non solo, secondo le previsioni, chi è nato sotto questa stella dovrà fare fronte a diverse spese che metteranno a dura prova il proprio gruzzoletto messo da parte e i suoi risparmi, ma sembrerebbe che non ci sarà nemmeno l’occasione per aumentarlo! Insomma, sarà un mese decisamente da dimenticare, non c’è che dire! Scopriamo insieme di che cosa parliamo esattamente.

Cattive notizie per questo segno nel mese di Novembre: accadrà l’impensabile

Stando alle previsioni astrali di questo mese di Novembre, sembrerebbe che il segno zodiacale di cui vi stiamo parlando è tra quelli più fortunati. A partire dai rapporti sociali fino alla salute e al lavoro, sembrerebbe che tutto proceda per il meglio. L’unico aspetto della sua vita che, invece, non vivrà un momento piacevolissimo, sarà proprio l’aspetto economico. A differenza di un altro segno, che invece assisterà ad un vero e proprio boom economico, chi è nato sotto questa stella faticherà ad aumentare il proprio portafoglio. Anzi, si può dire che saranno di più i soldi che dovrà cacciare per le spese improvvise che quelli che aumenteranno le sue finanze. Insomma, non sarà affatto un mese piacevolissimo!

Cattive notizie per il mese di Novembre per il Sagittario: cari amici, stavolta non siete voi ad essere baciati dalla fortuna sotto qualsiasi tipo di aspetto. Come dicevamo poco fa, infatti, la salute sarà al massimo e voi vi sentirete al pieno delle vostre forze. Gli amici, come al solito, non mancheranno. Ed anche l’amore sembrerebbe aver trovato la ‘retta via’. Quello che, invece, non potrà sorridervi sarà l’aspetto economico. Stando a quanto si apprende dalle previsioni di questo mese, sembrerebbe che dovrete affrontare delle spese inaspettate che vi metteranno davvero in crisi. Le vostre finanze, quindi, sicuramente ne risentiranno, ma sappiate che voi riuscirete a superare qualsiasi tipo di difficoltà! D’altra parte, siete del segno del Sagittario, mica del Cancro!

In previsione di quanto detto, cari amici del Sagittario vi consigliamo di stare lontano a qualsiasi tipo di imprevisto e di spesa inaspettata.