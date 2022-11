Qualche brutta sorpresa di troppo per questi due segni in questa settimana: fate attenzione al lavoro

Qualche brutta sorpresa di troppo sta per arrivare per questi due segni in questa settimana: fate molta attenzione al lavoro.

Il mese di novembre si è aperto per qualcuno in modo sereno e per altri non come si aspettavano. Le persone nate sotto il segno dei Pesci potranno finalmente godere dei frutti delle fatiche di questi ultimi mesi. Vi siete impegnati molto, dando il massimo per raggiungere i vostri obiettivi, adesso è il momento di raccogliere. Per qualcuno potrebbe arrivare un’offerta di lavoro importante, anche nella stessa azienda dove già lavora.

Se pensate che questa proposta possa fare al caso vostro e darvi quello che meritate, non esitate ad accettare. Se invece pensate di meritare di più continuate ad impegnarvi perchè riuscirete a fare grandi cose se avete la volontà e la forza. Anche la sfera amorosa sarà piena di sorprese e la passione non mancherà nei rapporti. I Pesci potranno dopo tanto lavoro vedere un po’ di luce. Anche lo Scorpione può sedersi un momento e osservare quello che sta succedendo nella sua vita. Belle notizie e grandi opportunità stanno per percorrere la vostra strada, sta a voi prendere la scelta giusta.

Se per questi due segni novembre si è aperto nel migliore dei modi non possiamo dire lo stesso per altri due che a quanto pare riceveranno qualche brutta sorpresa: fate attenzione.

Qualche brutta sorpresa di troppo per questi due segni in questa prima settimana di novembre: fate attenzione

Lo Scorpione e i Pesci vivranno questo inizio di novembre all’insegna della serenità. Sulla vostra strada stanno per camminare grandi opportunità, sia nel settore lavorativo sia nella sfera sentimentale. Vivrete un periodo nuovo e i giorni che fino a poche settimane fa erano spenti ritroveranno il sole. Questo li accompagnerà per le prime settimane del mese ma se continuate su questa strada, il bel periodo potrebbe avere un prolungamento.

Purtroppo non per tutti è così e per due segni dello zodiaco novembre parte con delle brutte sorprese. Il Sagittario vivrà questa prima settimana con una certa noia. Sentimento che tocca il lavoro rendendolo molto confusionario e lento. Cercate di rimettete insieme le idee per capire come uscirne. Anche l’amore non procede bene, la vita di coppia sarà spenta. Sicuramente non mancheranno per i single gli incontri ma non saranno come desiderate e potrebbero non portare a nessuna conoscenza.

Anche per le persone nate sotto il segno del Capricorno questa settimana trascorrerà in modo lenta. Davanti a voi ci saranno degli ostacoli da superare. Ostacoli che colpiranno anche la vita sentimentale. Il dialogo che in questi mesi non c’è stato continuerà ad essere assente. Nei prossimi giorni però potrebbe esserci un avvicinamento. Fate attenzione sul lavoro, aprite la mente a nuove idee e portatele sul tavolo: il vostro capo apprezzerà!