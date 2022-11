È la nuova tendenza ‘manicure’ e ormai tutte ne vanno pazze: in cosa consiste

La moda di questo autunno in fatto di unghie è una manicure assolutamente innovativa: questa nuova tendenza sta spopolando!

Non solo vestiti, hair look e make-up: la moda è in costante evoluzione anche per quanto riguarda la manicure. Passano gli anni, si avvicendano le stagioni e con esse anche le decorazioni delle unghie. La nail art, d’altronde, come dice la parola stessa, è una vera e propria arte e come tale può davvero stupire.

In questi anni, complici tante tecniche sempre più accurate come la ricostruzione, la colata di gel o lo smalto semipermanente, abbiamo assistito al diffondersi di innumerevoli tendenze. Dal classico french a disegni elaboratissimi, dal baby boomer al french colorato, ma qual è la manicure più trendy della stagione attuale?

Ebbene, questo autunno vede sicuramente al primo posto la flip side manicure: lo mostrano chiaramente i social dove parecchie influencer stanno sfoggiando questo nuovo tipo di nail art. L’effetto su cui si basa tale tecnica è quello bicolor, ma non perché sulla superficie delle unghie siano applicati due colori. Se volete capirci di più, di seguito vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

Cos’è la flip side manicure e come seguire questa nuova tendenza

La flip side manicure consiste semplicemente nel colorare con lo smalto anche la parte posteriore della unghie: non solo sulla superficie esterna, quindi, ma anche sotto. I colori da usare devono essere diversissimi, in modo da distinguersi nettamente l’uno dall’altro. Possiamo sbizzarrirci con gli abbinamenti più contrastanti: nero e rosso, grigio e verde fosforescente, blu notte e giallo fluo, insomma, via libera alla fantasia! La forma di unghia più adatta a questo tipo di tecnica è sicuramente quella lunga, non importa se a mandorla, a stiletto o quadrata.

Se vi state chiedendo come realizzarla comodamente a casa vostra, eccovi accontentati: munitevi di due smalti e un pennellino a punta fine e sottile per poter stendere il colore alla perfezione anche sotto l’unghia. La tendenza sulla parte superiore sembra essere quella di colori forti ma senza nail art, ma nulla impedisce di scegliere le decorazioni più particolari anche in questo caso. Un effetto animalier nella parte inferiore dell’unghia, ad esempio, è sicuramente di grande effetto.

Giulia Valentini ci mostra sul suo seguitissimo profilo Instagram il risultato della sua flip side manicure e, da ciò che scrive sotto al video, sembra piuttosto entusiasta di questa moda. L’influencer ha scelto un grigio chiaro per la parte esterna ed un verde acceso per la parte nascosta dell’unghia. Come si vede nelle immagini, ha optato per una elegante e sensuale forma a mandorla. Innumerevoli i like e i complimenti ricevuti sotto il post.

Scommettiamo che moltissime prenderanno spunto da lei?