“Essere donna non significa fare figli e sposarsi”: la conduttrice rivela di avere altre priorità

La nota conduttrice ha rivelato al Tv Sorrisi e Canzoni che tra le sue esigenze non c’è quella di sposarsi e avere figli.

Il grande pubblico l’ha conosciuta oltre vent’anni fa, in occasione della sua partecipazione al concorso di Miss Italia, e da allora la sua carriera tra teatro, moda e tv ha spiccato decisamente il volo. Già a metà degli anni Duemila è arrivata a ricoprire il ruolo di conduttrice in alcuni programmi Rai fino ad arrivare al format che l’ha definitivamente consacrata.

Sebbene abbia vissuto due anni di pausa dal lavoro, è sempre rimasta nel cuore dei telespettatori come la conduzione è rimasta nel suo: “All’inizio è stata dura, perché chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24. Con il senno di poi devo riconoscere che stato giusto così”, ha ammesso nell’intervista rilasciata al Tv Sorrisi e Canzoni.

Lo scorso settembre, però, è finalmente tornata sul piccolo schermo con un programma tutto suo in onda la domenica pomeriggio su Rai2. In ogni puntata la vediamo raggiungere un posto diverso dell’Italia, raccogliendo storie familiari di persone che vogliono scusarsi o dire grazie ad un parente.

A Sorrisi la carismatica presentatrice ha parlato anche della sua realizzazione nella sfera privata e le sue dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi.

Sposarsi e fare figli: la conduttrice chiarisce la sua posizione al riguardo

Il noto volto televisivo che si è raccontata a cuore aperto al celebre settimanale edito da Mondadori è naturalmente Elisa Isoardi, attualmente al timone di Vorrei dirti che…, programma domenicale del secondo canale Rai. Come senz’altro ricorderete, negli ultimi due anni la bella piemontese ha continuato ad andare in tv calandosi in ruoli insoliti per lei: è stata concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e naufraga della penultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Prossima a compiere i fatidici 40 anni, Elisa è single da un po’, come ha confermato lei stessa anche nel corso dell’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni. Sull’argomento, è stata molto chiara: avere un compagno di vita e diventare madre non sono le sue priorità: “Nel 2022 essere donne non significa fare i figli e avere accanto una persona. L’importante è sentirsi realizzate ed essere serene”.

L’ex conduttrice de La prova del cuoco non esclude ovviamente di potersi innamorare e trovare la stabilità sentimentale, ma non lo ritiene indispensabile: “La verità? Da sola stavo prima e da sola sono ora. Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga. Ma vivo bene anche così”. Precedenza al lavoro quindi, un modo di pensare che deriva dall’educazione ricevuta da sua madre: “Mi ha sempre detto di dare priorità al lavoro e non al matrimonio”.

Complimenti alla Isoardi per la schiettezza che la contraddistingue da sempre.