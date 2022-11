Si sono conosciuti al Gf Vip e adesso si sposano: l’annuncio dolcissimo è arrivato attraverso i social della coppia.

Prosegue l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip 7. Vipponi che, molto presto, saranno raggiunti da ben sei nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco e a far saltare tutti gli equilibri nel reality show condotto da Alfonso Signorini. In attesa di scoprire cosa accadrà, facciamo un tuffo nel passato, a qualche anno fa…

Proprio sotto l’occhio vigile delle telecamere del GF Vip, qualche anno fa, è nata una delle coppia più amate della storia del programma. Una coppia che è pronta a convolare a nozze, come annunciato sui social: una notizia meravigliosa per i fan di coppia, super felici per loro. Chi sono i futuri sposi? In seguito tutti i dettagli di questa dolcissima novità.

La coppia nata al GF Vip è pronta a convolare a nozze: si sposano!

Dopo circa cinque anni di amore sono pronti a fare il grande passo: una delle coppie più amate della tv convolerà presto a nozze. Ed è proprio in tv che è nato il loro amore, non senza ostacoli e difficoltà: al momento del colpo di fulmine scoppiato nella casa del GF Vip, lei era ancora fidanzata col suo ormai ex compagno. Avete capito di chi stiamo parlando?

Si, i futuri sposi sono proprio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che attraverso i rispettivi canali Instagram, hanno annunciato le nozze imminenti! Lo hanno fatto con un video dolcissimo, nel quale la sorella di Belen mostra l’anello che ha ricevuto, indossandolo al dito. “Lei ha detto sì! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita“, ha scritto Moser alla sua dolce metà, che ben presto diventerà sua moglie. Una proposta romantica, di cui la coppia ha condiviso alcuni stralci sui social: si intravede una stanza completamente buia, illuminata da tantissime candele.

La notizia del matrimonio è una gioia immensa per i tantissimi fan che seguono la coppia sin dal 2017: i due si sono conosciuti al GF Vip proprio durante l’esperienza nel reality. Reality che Cecilia aveva iniziato da fidanzata: era ancora legata al suo ex Francesco Monte quando è entrata in casa. L’improvviso sentimento per Ignazio ha, però, sconvolto la vita della showgirl argentina, che ha deciso di chiudere la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne e viversi a pieno le nuove emozioni.

Anche i più scettici, oggi, hanno cambiato idea: Cecilia e Ignazio formano una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. Non possiamo che unirci ai tantissimi fan e colleghi, che hanno invaso il post Instagram di cuoricini e commenti, e mandare ai futuri sposi i nostri auguri di vero cuore.