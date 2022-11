Gli spaghetti di zia Caterina: un piatto povero ma dal gusto esplosivo, tutti vorranno la ricetta

Per un primo piatto veloce da preparare anche all’ultimo minuto, non puoi perderti la ricetta degli spaghetti di zia Caterina: buonissimi!

In cucina, e non solo, semplicità è quasi sempre sinonimo di gusto eccezionale. Spesso, sono proprio i piatti più facili e veloci da preparare quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. E non è assolutamente da sottovalutare il risparmio che possiamo ottenere utilizzando pochi ingredienti a basso costo. Tra l’altro, con la vita frenetica di oggigiorno, capita spesso di non avere il tempo materiale per realizzare pietanza elaborate.

Ripiegare troppo di frequente su sughi pronti e cibi già cotti non è assolutamente una buona idea, né per le tasche né per la salute. La cosa migliore è optare per piatti freschi, dal gusto ricco ma che non richiedano troppe ore ai fornelli. Vi abbiamo parlato di diversi primi piatti del genere, come gli spaghetti all’assassina e la pasta “allo scarpariello”: tutti accomunati da sapori intensi e dalla semplicità del procedimento.

Un altro primo piatto che potete aggiungere alla lista in questione è sicuramente quello che vi suggeriamo ora: gli spaghetti di zia Caterina! Vi serviranno solo 2 ingredienti e la vostra cena organizzata anche all’ultimo momento o la vostra spaghettata di mezzanotte assumeranno un sapore completamente nuovo. Scommettiamo che tutti vorranno la ricetta?

Come si preparano gli spaghetti di zia Caterina: bontà assicurata in pochi minuti

Gli ingredienti che vi occorrono, come già detto prima, sono davvero pochissimi. Ecco cosa vi serve, in dosi per 4 persone:

Spaghetti 320 gr

Acciughe sott’olio 30 gr

Pangrattato 70 gr

Olio extravergine di oliva 20 gr

Aglio 3 spicchi

Mettete a bollire l’acqua in una pentola dove cuocerete la pasta. Non aggiungete sale. Nel frattempo, versate in una padella 10 gr di olio d’oliva extravergine, unite gli spicchi d’aglio sbucciati interi e i filetti di acciughe scolati.

Con un mestolo, prendete un po’ di acqua calda dalla pentola e versatela nella padella per sciogliere le acciughe. Mescolate frequentemente per una decina di minuti e intanto, in un’altra padella versate altri 10 gr di olio extravergine, aggiungete il pangrattato e mescolate fino ad ottenere la panure.

Calate gli spaghetti nell’acqua bollente e cuoceteli sempre senza aggiungere il sale, visto che le acciughe ne sono già provviste. Dopo esattamente 5 minuti, togliete l’aglio dalla padella e versateci la pasta scolata. Amalgamate gli spaghetti versando di tanto in tanto un po’ d’acqua di cottura. Quando saranno completamente cotti, spegnete il fuoco e fate una prima aggiunta della panure.

Mescolate bene, regolandovi nel caso ci sia bisogno di unire ancora altra acqua di cottura. Impiattate e spolverate sulla pasta un altro po’ di panure.

Cosa aspettate a cimentarvi nella preparazione degli spaghetti di zia Caterina?