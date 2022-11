Fa parte del make up a cui non vogliamo rinunciare: attenzione a questo errore quando usi il mascara, ti spiego perché è sbagliato

Ognuno di noi ha i suoi rituali per prendersi cura di se stessi e sentirsi bene. Così come ognuno di noi ha le sue preferenze in fatto di make up, sui prodotti da usare, quelli da evitare e quelli a cui proprio non vogliamo e non possiamo rinunciare. Fai attenzione a questo errore quando usi il mascara: ti spiego perché è sbagliato.

Se anche voi non potete fare a meno di questo prodotto pensato per rendere le nostra ciglia più intense e definite allora vogliamo spiegarvi qual è l’errore comune che molti fanno e che invece dovremmo proprio evitare. Di sicuro lo facciamo senza pensarci, ma una volta compreso perché è sbagliato cambieremo subito le nostre abitudini. Seguiteci nel prossimo paragrafo per comprendere di che parliamo.

Occhio a questo errore quando usi il mascara: ti spiego perché è sbagliato

Ce ne sono di ogni tipo in commercio e ognuno di noi ha il suo preferito. Ci sono mascara pensati per infoltire, allungare, separare le ciglia. Alcuni sono perfino nutrienti e aiutano a mantenerle sane e forti. Ce ne sono poi di ogni colore possibile, così da adattarsi al nostro gusto e al nostro make up, insomma, non possiamo certo lamentarci della vasta scelta.

Conosciamo bene questo prodotto, formato di uno stucchietto in cui è immerso uno spazzolino da svitare e tirare fuori e sul quale è impregnato il prodotto. Non dobbiamo fare altro che aprirlo e andare a distribuirlo sulle ciglia seguendo il metodo che preferiamo. Ma, attenzione, proprio a questo punto molti sbagliano: scopriamo il perché.

Ebbene, ammettiamolo, tutti lo abbiamo fatto almeno una volta. Cosa? Ci riferiamo a quando “inzuppiamo” il pennellino nella boccetta, magari a ripetizione e velocemente, per cercare di raccogliere una bella quantità di prodotto da applicare sulle ciglia.

Siamo convinti, così, di ottenere un effetto migliore, di riuscire a distribuire meglio il mascara e in maggiore quantità. Ma si tratta di un errore, per due motivi. Il primo è che lo scovolino è pensato appositamente per raccogliere la quantità adatta all’utilizzo. Esagerare non andrà a migliorare la resa, anzi, rischia di farci combinare un vero pasticcio.

Allo stesso tempo, sbagliamo di grosso perché rischiamo di contaminare il mascara. Cosa significa? Che compiendo questo movimento diamo modo all’aria di penetrare nella boccetta. Questo, oltre a seccare più in fretta il mascara, rischia anche di far penetrare nel prodotto batteri e germi. E di certo non vogliamo che accada niente del genere! Da questo momento, dunque, cambieremo sicuramente le nostre abitudini ed eviteremo questo errore!