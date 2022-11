La cantante ha ritrovato la forza di riprovarci dopo aver perso un bambino

La cantante ha raccontato di aver ritrovato la forza di riprovarci dopo aver perso un bambino: un grande messaggio da parte sua.

È proprio questo il messaggio che vorremmo vedere sempre di più in un mondo in cui prevale la guerra, l’odio social e la lotta contro gli haters: un messaggio di speranza. A darlo a tutti i suoi ammiratori, è stata proprio un’amatissima cantante, che ha raccontato di essersi messa nuovamente in gioco pochi mesi dopo aver perso un bambino.

La gravidanza, diciamoci la verità, è uno dei momenti più magici e belli che una donna possa vivere. È questo quello che ha confermato recentemente l’amata cantante nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo. Questa sua gravidanza per lei è davvero speciale e, soprattutto, ha un sapore diverso perché arriva dopo un momento per nulla facile per lei e il suo compagno. Oggi è nuovamente incinta ed è pronta a mettere al mondo il frutto del suo amore, ma poco meno di un anno fa l’amato volto della musica italiana ha vissuto un vero e proprio dramma: l’aborto!

Un periodo decisamente drammatico, quello che la cantante e il suo compagno hanno vissuto solo pochi mesi fa, dal quale fortunatamente ne sono riusciti ad uscire. Certo, i momenti bui non sono affatto mancati, ma la coppia è uscita ad uscirne più forte di prima ed ora non vedono l’ora di diventare genitori.

La cantante è nuovamente incinta dopo aver perso il suo bambino: grandissimo messaggio di speranza

È proprio attraverso una serie di storie Instagram che l’amata cantante non ha perso occasione di ‘raccontarsi’ ai suoi sostenitori e raccontare tutto quello che è successo dopo il dramma vissuto. “Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta”, ha iniziato a raccontare ai suoi sostenitori social, facendo chiaramente intendere quanto sia stato piuttosto complicato ed intenso il periodo seguente alla grave perdita. Dopo la tempesta, però, c’è sempre il sole. E, a distanza di un po’ di tempo dall’aborto, la cantante ha annunciato di essere nuovamente incinta. “Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente”, ha detto.

Il messaggio di Bianca Atzei, perché è proprio di lei che stiamo parlando, è un vero e proprio messaggio di speranza per tutte quelle donne che, come lei, hanno vissuto questo dramma, ma che non hanno perso la voglia di diventare mamme. In bocca al lupo a tutte voi: siete una forza!

È maschietto o femminuccia?

Appurato che Stefano e Bianca non vedono l’ora di diventare genitori, non ci resta che sapere se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. A svelare ogni cosa, sono stati proprio i diretti interessati nel corso di una loro recentissima intervista a Verissimo. È proprio nel salotto di Silvia Toffanin che la coppia ha annunciato di essere in attesa di un maschietto.

Tantissimi auguri a Bianca e Stefano per l’arrivo del loro primo figlio!