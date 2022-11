Ludovica Valli ha scelto il nome del secondo figlio ma c’è un problema: il papà non è d’accordo

Ludovica Valli ha confidato ai fan sui social che il compagno non condivide la scelta del nome che lei vorrebbe per il loro secondo figlio.

Dopo essere diventata mamma per la prima volta a marzo del 2021, ad agosto di quest’anno la bellissima Ludovica Valli ha annunciato di aspettare un secondo bebè dal compagno Gianmaria Di Gregorio. La coppia non potrebbe essere più felice: non sono rari gli scatti social in cui l’ex tronista di Uomini e Donne appare super sorridente col pancino già visibile.

Ovviamente, come tutte le donne famose in dolce attesa, anche lei riceve diverse domande da parte dei fan sull’evoluzione della gravidanza e racconta loro i momenti più significativi di questi mesi. Come accade in questi casi, tra le curiosità più gettonate c’è quella sulla scelta del nome da dare al futuro fratellino della piccola Anastasia.

Per ora, però, la sorella di Beatrice Valli preferisce mantenere il riserbo sull’argomento, ma dà qualche indizio: “Forse abbiamo scelto il nome”, ha ammesso in una delle stories su Instagram più recenti. Ha poi aggiunto che si tratta di un nome che ha già conquistato la sua primogenita, visto che la bimba non fa altro che ripeterlo da giorni.

Ludovica Valli e gli indizi sul nome del bebè in arrivo: come lo ha scelto

A questo punto, la 25enne emiliana ha anche rivelato che il suo compagno non sarebbe molto d’accordo sul nome che invece entusiasma tanto lei e Anastasia. L’uomo preferirebbe infatti optare per Edoardo o Leonardo ma, dato che tra i loro amici ci sarebbe già qualcuno che ha chiamato i figli così, lei è più propensa ad un nome ‘inedito’.

“Se riesco a convincere Gianmaria al 100% vi prometto che ve lo dico, altrimenti dovremmo aspettare che nasca perché fino alla fine io non mollo a costo di registrarlo io all’anagrafe”, ha detto Ludovica ridendo. Stando a quanto anticipa, il nome che ha in mente è “bellissimo, forse capito poco e poco sentito”.

Ha poi raccontato anche che le è capitato di ascoltarlo durante un viaggio con Di Gregorio, i primi tempi che stavano insieme. Al loro gate in aeroporto c’erano due bambini dei quali il più piccolo era un maschietto bellissimo e la sua mamma lo chiamava. “A prescindere dalla bellezza, questo bimbo mi è rimasto nel cuore. Io associo tanto il nome alle persone e mi sono immaginata io con un figlio maschietto con quel nome”. Per ora l’influencer non si è lasciata sfuggire neanche l’iniziale, ma assicura che anche il significato è stupendo.

Manca ancora qualche mese al parto, secondo voi la determinata Ludovica Valli riuscirà a convincere il suo adorato Gianmaria? Noi abbiamo pochi dubbi al riguardo!