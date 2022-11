Non aspettarti un regalo da loro: sono i segni zodiacali più tirchi dello zodiaco

Non aspettarti assolutamente un regalo da loro: sì, perché sono i segni zodiacali più tirchi dello zodiaco. Scopri di chi stiamo parlando.

In passato all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, ci siamo già occupati di quali sono i segni zodiacali più spendaccioni e con le mani bucate di tutti.

Al contrario quest’oggi, andremo a vedere chi sono i più tirchi in assoluto. Non aspettarti, quindi, un regalo da loro perché non te lo faranno mai. Non importa quanto affetto ti leghi a loro, puoi dimenticartelo una volta per tutte! Sei curioso di sapere di chi stiamo parlando? Allora basta girarci intorno ed andiamo immediatamente al sodo.

Non aspettarti un regalo da loro

Se conosci una persona nata sotto uno di questi segni zodiacali faresti bene a sapere fin da subito che sono dei veri tirchi. Ecco perché da loro faresti bene a non aspettarti né una cena, né un regalo e neppure che ti prestino dei soldi perché sono degli inguaribili tirchioni.

Non stiamo parlando di parsimonia, di risparmi e di abilità nella gestione del denaro e delle finanze, ma quasi di una ‘patologia’ a tutti gli effetti. Non possiamo di certo fargliene una colpa, però le cose stanno proprio in questo modo. Basta, quindi, sperare che possano cambiare nel corso del tempo. Non accadrà mai e poi mai!

Sono i segni zodiacali più tirchi dello zodiaco

Dopo questa lunga e allo stesso tempo doverosa premessa, entriamo ora nel vivo del discorso e scopriamo più nel dettaglio quali sono i segni zodiacali più tirchi dello zodiaco. Se nei nostri precedenti articoli abbiamo visto che tra i più spendaccioni ci sono ad esempio l’Ariete e la Bilancia, andiamo adesso ad elencare quali sono i più taccagni.

Forse non ci crederai, ma sul podio di questa ingrata classifica troviamo innanzitutto il Toro. Non farti, quindi, inutili illusioni perché i nati sotto questo segno sono attaccatissimi al denaro e non fanno regali a nessuno, dal momento che sono pronti a privare anche se stessi di ogni piccolo lusso.

Al secondo posto ci sono, poi, i Cancro. Molto bravi a gestire le proprie finanze, talvolta manifestano una vera e propria ossessione per i soldi o, meglio ancora, per i risparmi. Può capitare tuttavia che si concedano di tanto in tanto qualche sfizio, ma mai senza sforare il proprio budget.

Infine, vale la pena citare all’interno di questa lista pure il segno del Sagittario. Questo, infatti, svolge una vita appartata e lontana dalla movida proprio per non dover spendere soldi. Insomma, ora che sai quali sono i tre segni zodiacali più tirchi di tutto lo zodiaco non aspettarti da loro regali o cene pagate perché non accadrà mai, puoi scordartelo fin da subito!