I parrucchieri lo sanno benissimo: sarà questo il colore dei capelli che vorranno tutte molto presto

La moda si rinnova costantemente anche riguardo ai capelli: è questo il colore più richiesto in questo autunno 2022.

Come conferma la tendenza di parecchie star del mondo della musica e del cinema, l’autunno 2022 sembra non lasciare spazio a dubbi in fatto di colore dei capelli. Se ne saranno accorti tutti i parrucchieri: è il rosso rame con sfumature più chiare la nuance più trendy del momento. Perfettamente adatto sia a chiome lunghe che a tagli corti, sia a capelli ricci che lisci, sta conquistando proprio tutte, da attrici come Megan Fox a cantanti come Levante.

Da sempre il rosso è forse il colore più appariscente e anche difficile da portare sulla testa: scegliere il make-up giusto avendo i capelli rossi non è sempre scontato ed è necessario conoscere alcune regole base per evitare di commettere errori quando ci si trucca. Quello in voga questa stagione è davvero di un fascino unico: si tratta di una tonalità di rosso rame che si può arricchire con un tocco di sfumature dorate e aranciate. Insomma, qualcosa destinato difficilmente a passare inosservato.

La vasta gamma di toni del rosso è quindi protagonista dell’autunno quest’anno. Dall’arancione brillante al rosso fiammante, il grado di fascino e magnetismo garantito è davvero sbalorditivo e promette di mettere in risalto ancora di più i diversi tipi di carnagione e di occhi. Questo colore consente inoltre di giocare moltissimo con i contrasti, anche quelli più estrosi. Megan Fox, ad esempio, ha aggiunto una sfumatura rosa alla chioma ramata ottenendo un risultato a dir poco strepitoso.

Vediamo in quali altri modi ci si può sbizzarrire se si sceglie di seguire questo trend.

Tutte pazze per il rosso rame: il colore di capelli del momento è questo qui

Si dice che una donna che voglia cambiare la propria vita cominci sempre dai capelli. Quest’anno, a quanto pare, non mancano certo gli spunti da cui attingere idee al riguardo. Un colore così caldo e deciso come il rosso presenta innumerevoli varianti capaci di catturare l’attenzione. Alcune hanno tinto tutta la chioma di rosso ramato o rosso aranciato, ma altre preferiscono aggiungere un tocco luminoso con delle ciocche sul dorato.

Altre ancora osano di più scegliendo di colorare di rosso solo alcune ciocche (magari la frangia o le punte) su capelli più scuri come il castano mogano. Ovviamente se la nostra base è scura, sarà necessario decolorare prima le ciocche che diventeranno rosse.

Tenendo sempre presente che si tratta di un colore davvero particolare, è bene non cimentarsi in improbabili imprese di questo tipo da sole. Meglio rivolgersi ad un professionista del settore, che sappia consigliare al meglio la tonalità di rosso più adatta alla cliente e che usi prodotti e tecniche non dannose per il capello.

E voi, siete tentate dal provare questa novità per il vostro hair look?