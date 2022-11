Sembra incredibile ma con un po’ di schiuma da barba puoi risolvere uno dei problemi più fastidiosi in casa; il trucchetto che in pochi conoscono.

Si, proprio così: anche la schiuma da barba si unisce alla vasta schiera di prodotti che, a parte quello che tutti conosciamo, presentano diversi usi alternativi davvero incredibili. Nata per ammorbidire i peli prima della rasatura, la schiuma da barba diventa un validissimo alleato anche per le pulizie di casa.

In particolare, potrai utilizzare il suo tocco magico per risolvere uno dei problemi più fastidiosi tra le mura domestiche. Curiosa di scoprire di cosa si tratta? Sei nel posto giusto!

Schiuma da barba, l’uso alternativo che non tutti conoscono: risultato incredibile

Alzi la mano chi non odia l‘effetto appannato sullo specchio al termine di una lunga doccia calda o un bagno rilassante? È un ‘effetto collaterale’ davvero fastidioso, soprattutto per chi, dopo la doccia, ha bisogno dello specchio per eseguire la skin care o prendersi cura dei propri capelli. Di solito tendiamo ad aprire subito le finestre, ma anche questo, spesso, si rivela fastidioso: se siamo ancora in bagno e super bagnati non è il caso di far entrare immediatamente aria, soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. C’è un altro modo, quindi, per risolvere il problema? La risposta è sì e la soluzione ce la regala proprio la cara schiuma da barba. Scommettiamo che non l’hai mai utilizzata così?

Il vapore acqueo e l’umidità rilasciati dalla doccia calda creano il velo di appannatura sui nostri specchi, ma con il potere magico della schiuma da barba potrai dire addio a questo problema. Quello che dovrai fare è molto semplice: spruzza un po’ di schiuma sullo specchio e distribuiscila su tutta la superficie con un panno: per eliminare la schiuma in eccesso, utilizza un’asciugamano pulita. Il risultato? Il tuo specchio resterà lucido e per niente appannato dopo il bagno o la doccia e l’effetto dura per un bel po’ di tempo: non è necessario farlo ogni volta che ti lavi! Sembra incredibile, ma è davvero così… e non è tutto.

La schiuma da barba permette anche altri utilizzi alternativi decisamente validi. Oltre a poter usare lo stesso procedimento spiegato prima per evitare che si appannino gli occhiali, questo prodotto è ottimo anche per pulire e lucidare i gioielli, che sembreranno come nuovi: addio a quella antiestetica patina che spesso di forma su bracciali e anelli, per via del troppo utilizzo.

Effetto brillantezza garantito anche per chi volesse eliminare residui di sporco e calcare dai rubinetti: se non vuoi utilizzare i soliti prodotti chimici e super aggressivi, puoi spruzzare un po’ di ‘magica’ schiuma bianca. Il risultato sarà ‘wow’! E tu, conoscevi tutti questi segreti di quella che in molti considerano una semplice schiuma per radersi?