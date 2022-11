Uomini e Donne, brutta notizia per il pubblico: riguarda un personaggio molto amato e discusso

Bruttissima notizia per tutto il numeroso pubblico di Uomini e donne: riguarda proprio un personaggio molto amato e discusso.

Sono tantissimi i programmi che si alternano sui nostri piccoli schermi, che hanno fatto la storia della tv nostrana, ma Uomini e donne è sicuramente tra i veri e propri ‘must’. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2000, il dating show di Maria De Filippi ha offerto la possibilità a tantissimi giovanissimi e giovanissime di trovare l’amore vero.

In onda da poco più di 20 anni, il programma di Canale 5 ha visto alternarsi nel suo studio televisivo tantissimi personaggi. Alcuni di essi sono entrati completamente nel dimenticatoio dopo essere usciti dalla trasmissione, altri invece non solo sono ancora amatissimi, ma continuano ancora a tenere banco con le loro avventure, frequentazioni e delusioni.

Proprio in queste ultime ore, si è diffusa una bruttissima notizia per il numeroso pubblico di Uomini e donne. Ad esserne la protagonista, è uno dei personaggi più amati e più discussi del parterre del dating show di Canale 5. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Brutta notizia per il pubblico di Uomini e donne: questa non ci voleva proprio!

Se dovessimo elencare tutti i motivi che garantiscono un successo spropositato a Uomini e donne, non ci basterebbe un solo articolo. A catturare l’attenzione del pubblico di Canale 5 non è solo la bravura e professionalità di Maria de Filippi, sempre disposta ad ascoltare e ad avere una parola di conforto per tutti, e la solarità di Tina Cipollari e Gianni Sparti, ma anche tutte le storie che si alternano al centro studio dei diversi protagonisti. Tra le tante, però, ce n’è una che, da circa 10 anni a questa parte, intrattiene tutti. Di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Gemma Galgani! Giunto al suo decimo anno all’interno del programma, la dama torinese è solita conquistare gli occhi su di sé per la sua immensa voglia di innamorarsi, ma anche tutte le frequentazioni a cui da inizio.

È proprio su Gemma Galgani, però, che dobbiamo darvi una bruttissima notizia! Stando a quanto si apprende da Coming Soon, sembrerebbe che la dama torinese sia pronta a dire ‘addio’ al programma che ha consacrato il suo successo. Un saluto, a quanto pare, per nulla definitivo, ma solo momentaneo! Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la splendida Gemma sia pronta ad approdare in un altro programma tv, mostrando a tutti le sue doti culinarie. Parliamo di Masterchef Celebrity, in onda su Sky prossimamente.

Al momento, sia chiaro, non si tratta di nulla di confermato o smentito, pertanto bisogna prendere questa notizia con le pinze. Fatto sta, però, che non è assolutamente la prima volta che si parla di un addio di Gemma a Uomini e donne. Voi cosa ne pensate?