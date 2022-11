Andrà tutto storto: purtroppo sta per cominciare una settimana da incubo per questo segno dello zodiaco.

Novembre è partito per alcuni segni dello Zodiaco nel migliore dei modi, per altri un po’ meno. I Pesci hanno vissuto questi primi giorni in maniera intensa. Qualcosa non è andato per il verso giusto ma siete abbastanza soddisfatti: ricordate, poteva andare peggio! Vi siete impegnati al massimo nel vostro spazio lavorativo anche se qualcosa non vi ha del tutto fatto sentire a vostro agio.

Sono giorni in cui l’ansia e lo stress si fanno sentire ma per fortuna gli astri sono dalla vostra parte e non hanno accentuato il vostro stato che risulta essere un po’ traballante. Questo mese per le persone nate Pesci procederà senza troppo intoppi: cercate di vivere a pieno quello che arriverà e in quei momenti di forte ansia rilassatevi, pensare al peggio non vi fa bene. Se per questo segno, nonostante il poco controllo, le settimane che arriveranno saranno all’insegna della spensieratezza, gli astri non dicono lo stesso per un altro segno.

A quanto pare, la settimana che si apre da domani non sarà bellissima e neanche troppo spenta perchè qualcosa andrà storto tanto da farvi vivere momenti di panico.

Andrà tutto storto: sta per cominciare una settimana da incubo per questo segno, tenetevi pronti

Nelle ultime settimane tutti i segni dello zodiaco hanno vissuto momenti difficili, dove la spensieratezza è stata cancellata dallo stress mentale e fisico. Il malumore è stato accentuato da tutte quelle difficoltà esterne che sono arrivate a destabilizzare ogni cosa. Il mese di Novembre è iniziato da circa una settimana e fra qualche ora entreremo nella seconda.

Qualcuno si chiede come saranno i giorni che stanno per arrivare. Purtroppo per un segno dello zodiaco la situazione non sembra migliorare. Il Toro si sta avviando verso un periodo non proprio facile né felice. Ogni cosa che farete potrebbe non andare per il verso giusto e questo vi farà crollare in uno stato di malessere. In questo periodo molte persone saranno pronte a darvi consigli. Molti vi diranno di allontanarvi dalla vostra posizione di controllo assoluto e di spaziare altrove, rischiare e di mostrare il vostro talento. Nuove proposte non del tutto positive per voi non vi faranno brillare di gioia, il cambiamento vi fa paura.

Proprio per questo le persone che sono al vostro fianco vi spingeranno a fare quel passo che non avete mai fatto: osate ma con moderazione! Per superare questo step dovete soltanto cercare di chiarire le idee e capire come fare per affrontare nel migliore dei modi questa situazione sgradevole che sembra avvolgervi fino al petto. Non tutto il ‘male’ viene per nuocere, dovete saper scegliere: è questa la soluzione da mettere in pratica per superare questa difficile settimana in arrivo.