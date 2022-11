Per un bucato profumato e super pulito ti basta aggiungere questo in lavatrice: resterai senza parole

Se vuoi avete anche tu un bucato profumato e super pulito non puoi non aggiungere questo direttamente in lavatrice: resterai senza parole per il risultato.

Il bucato che non emana un buon odore, diciamoci la verità, è uno degli incubi più ricorrenti degli amanti delle pulizie. Anche a voi è capitato qualche volta? Davvero fastidioso, non c’è che dire! Dietro a questo problema, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, possono nascondersi diverse motivazioni, tutte importantissime che non possono assolutamente essere prese sottogamba.

Cosa succede, però, se vi rendete conto che la vostra lavatrice non ha nessun problema ma i panni continuano ad essere poco odorosi? Anche in questo caso, le motivazioni possono essere differenti. Prima, però, di poter procedere con decisioni drastiche, provate questo trucchetto che abbiamo appena scoperto e che non possiamo assolutamente fare a meno di raccontarvi. Per ottenere un bucato sempre pulito e profumato, infatti, non ci vuole granché, ma bisogna inserire direttamente nella propria lavatrice un ‘pizzico’ di questo prodotto. Provaci anche tu e vedrai che il tuo bucato sarà profumato come mai prima d’ora.

Aggiungi questo nella tua lavatrice e il tuo bucato risulterà profumato come mai prima d’ora

Sono talmente tanti i trucchetti che esistono per le pulizie casalinghe che è davvero impossibile ricordarseli tutti. Questo di cui, però, vi parleremo tra qualche istante, è sicuramente tra i più difficili da dimenticare. Se anche voi, infatti, seguirete alla lettera tutto quello che vi diciamo, siamo certi che potrete godere di un bucato super profumato e molto pulito. No, in questo caso non occorre l’ammorbidente e chissà che cosa, ma un prodotto che, soprattutto, in questi ultimi anni è ritornato di moda. Stiamo parlando proprio di lui: il sapone molle potassico. Con la sua azione sgrassante ed igienizzante, questo tipo di sapone può essere utilizzato in diversi modi in casa. Pensate, si dice che possa occorrere anche per rendere più forti e vigorose le piante. Davvero clamoroso, non trovate?

Il consiglio che vi diamo per utilizzare il sapone molle potassico per un bucato profumato e super pulito è quello di tagliare il panetto a pezzi e di farne delle piccole palline. In questo modo, quando dovrete azionare la vostra lavatrice, ne inserirete una all’interno del cestello e farete il lavaggio come siete soliti fare. Al suo termine, vi assicuriamo che il profumo che si sprigionerà sarà davvero estasiante.

Fate molta attenzione: una zolletta di sapone molle potassico può essere anche utilizzato per il lavaggio a mano. Per godere della sua efficacia, non dovete fare altro che bagnare il capo d’abbigliamento che volete lavare, passarci il sapone lì dov’è la macchia, strofinare bene ed, infine, risciacquare. Vedrete che il risultato sarà spettacolare.

Userete anche voi questo metodo?