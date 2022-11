Coppia di sposi nega il pranzo al fotografo al matrimonio: lui reagisce male, tutti senza parole

Una giovane coppia di sposi ha negato il pranzo al fotografo al suo matrimonio: lui ha reagito male ed ha lasciato tutti senza parole.

Il matrimonio, diciamoci la verità, è uno di quei giorni che ogni coppia innamorata aspetta da tempo! Dopo anni di fidanzamento e mesi di organizzazione nel minimo dettaglio, due innamorati si giurano amore eterno dinanzi a tutti i loro invitati, regalando loro una giornata all’insegna del divertimento, del buon cibo e di tante emozioni. È proprio quello che sarebbe dovuto accadere nel giorno delle nozze di questa giovanissima coppia, ma che invece si è rivelato un disastro.

Tra i primi ‘arruolati’ ad un matrimonio, c’è sicuramente il fotografo. Una volta scelta la location e prenotato il luogo dove si terrà il rito nuziale, i due futuri sposi si mettono subito alla disperata ricerca di qualcuno di esperto che possa immortalare i momenti salienti di quella giornata. Tutti gli sposi sono soliti farlo, tranne che la coppia di cui vi parleremo tra qualche istante.

Stando a quanto si apprende, infatti, la coppia di sposi aveva deciso di non affidarsi ad alcun fotografo esperto del settore, ma di chiedere ad un amico dello sposo – anche lui fotografo, ma di cani – di scattare diverse fotografie dei momenti più importanti del loro matrimonio. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, ad un certo punto del banchetto, gli sposi gli hanno negato il pranzo. Clamoroso, vero? Scopriamo cos’è successo.

Coppia di sposi nega il pranzo al fotografo: gesto shock, tutti di stucco

Se questo giovanissimo ragazzo non potrà mai dimenticare il giorno del suo matrimonio per la sorpresa organizzatagli da sua moglie, quest’altra coppia di sposi lo ricorderanno per sempre per tutto quello che ha combinato il fotografo inaspettatamente. Come dicevamo precedentemente, la coppia aveva scelto come fotografo delle loro nozze un amico dello sposo, che – seppure non esperto in questo settore – aveva ugualmente accettato l’incarico per fare loro un favore. La sua bontà d’animo, quindi, l’ha spinto ad accettare, ma mai si sarebbe immaginato tutto quello che è poi successo.

Stando a quanto raccontato dal diretto interessato su Reddit, una piattaforma social, sembrerebbe che il giovane fotografo abbia lavorato ininterrottamente per diverse ore e che poi, quando si è concesso un attimo di riposo per mangiare, gli sia stato negato completamente il pranzo. Secondo gli sposi, infatti, gli scatti durante il banchetto era importantissimi e lui non poteva assolutamente prendersi il lusso di stare seduto e mangiare come tutti gli altri. Insomma, una pretesa clamorosa, che ha scatenato l’ira del fotografo. Non solo, infatti, il giovane ha abbandonato il banchetto, ma ha anche cancellato dalla sua macchinetta tutte le foto che aveva fatto fino a quel momento.

Come avreste reagito dinanzi ad un comportamento del genere?