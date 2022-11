Era una suora di clausura ma adesso ha radicalmente cambiato vita: ecco cosa ha fatto

La storia di Ester, ex suora di clausura che ha raccontato a Pomeriggio Cinque come è arrivata alla decisione che ha cambiato la sua vita.

Soprattutto al giorno d’oggi, è abbastanza raro che un giovane uomo o una giovane donna decidano di prendere i voti e dedicare la propria vita a Dio e alla Chiesa. Si tratta di una scelta che va sentita nel profondo dell’animo e che richiede une riflessione lunga e ponderata. Ciò non toglie che, se ci si rende conto di essersi sbagliati e che la vita ecclesiastica non è ciò che in realtà si desidera, è ovviamente consentito tornare sui propri passi.

E’ quanto accaduto ad una giovane donna italiana, Ester, che dopo essere stata suora di clausura per un decennio, si è accorta di volere intraprendere un cammino diverso. Oggi infatti conduce una vita molto diversa da quella del convento in cui ha vissuto così a lungo, ma di certo non è stata una decisione facile da prendere per lei.

“È stata una scelta parecchio travagliata e sostenuta, soprattutto nell’ultimo anno, perché mi sentivo responsabile e traditrice verso la decisione di entrare in monastero”, ha raccontato lo scorso giovedì 3 novembre, ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Ospite in studio della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, l’ex suora ha spiegato cosa le mancava nella vita che aveva scelto di fare e com’è ora il suo rapporto con fede.

Dopo 10 anni da suora di clausura, ha cambiato completamente vita: oggi fa tutt’altro

Al pubblico a gli altri ospiti della puntata, Ester ha ammesso di non aver vissuto la castità come un problema, ma di aver risentito piuttosto della mancanza di un uomo accanto. Ha raccontato che solo un anno dopo aver lasciato il convento, ha avuto la certezza di aver preso la decisione più giusta per sé stessa.

Durante una puntata di Live – Non è la D’Urso a cui partecipò qualche anno fa, raccontò che dopo un anno e mezzo da quella svolta, ha conosciuto colui che oggi è il suo compagno di vita e padre dei suoi due gemelli, Cristian e Daniel.

A distanza di qualche anno, Ester è tornata ad offrire la sua testimonianza negli studi di Canale 5. Della sua esperienza da suora conserva una foto e il ricordo di momenti molto intensi. Non ha affatto perso la fede, anzi, continua a ritenerla la base della sua esistenza: “Adesso la mia vita è completamente cambiata, ma il punto di forza resta comunque la fede, la parola di Dio e la preghiera”, ha spiegato.

Una storia davvero intensa, ricca di emozioni e spunti di riflessione. Complimenti ad Ester per il coraggio di scegliere ciò che il suo cuore le ha dettato.