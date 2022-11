Ex Grande Fratello mostra gli effetti della cura ormonale per restare incinta sul suo viso

Ex Grande Fratello ha mostrato gli effetti sul suo viso della cura ormonale che ha fatto per restare incinta.

Da quando il Grande Fratello ha esordito sul piccolo schermo abbiamo avuto modo di conoscere molti personaggi nuovi e la loro storia. Inizialmente, ricorderete, c’era la versione in cui si presentavano persone non famose al pubblico. Era proprio grazie al reality che diventavano note e avevano la possibilità, una volta fuori, di continuare a muoversi nel mondo dello spettacolo.

Negli ultimi anni il programma ha subito delle modifiche, e la versione ‘nip’ non va più in onda. L’attenzione è concentrata sulla versione ‘vip’. Sono tantissimi coloro che abbiamo visto nella casa e che ancora oggi conosciamo bene, nonostante molti si siano un po’ allontanati dalla televisione. Un’amatissima ex gieffina, oggi molto amata, in particolare il suo nome è molto noto sui social, ha fatto sapere di essere in dolce attesa.

Per restare incinta ha dovuto seguire, come per la prima gravidanza, una cura ormonale.

Spesso, quando nasce il desiderio di diventare madre, questo si trasforma in quella cosa che più si vuole al mondo, fino a quando non diventa possibile e realizzabile.

Con un post pubblicato sul suo canale instagram ha fatto sapere di essere in dolce attesa per la seconda volta spiegando la cura ormonale fatta e gli effetti che questa ha avuto sul suo corpo. Sarah Nile scrive: “Questa sono io… la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e i troppo chili persi per la nausea costante. Ad oggi posso dirlo, sono incinta e strafelice di esserlo”. Sara spiega che le immagini che pubblica devono servire a sensibilizzare tutte quelle persone che negli ultimi mesi le hanno rivolto frasi come ‘ma che hai?’, ‘ma come sei magra’.

L’ex gieffina per restare incinta ha affrontato un percorso di cure ormonali e in una immagine ha mostrato tutti i medicinali che ha preso: “Mi chiederete il perchè: l’ho fatto per mio figlio, perchè un fratello te lo trovi per tutta la vita”, ha scritto. Oggi Sarah Nile è in dolce attesa per la seconda volta, ha affrontato un percorso di cure ormonali ma dice di averlo fatto per suo figlio, perchè un fratello è per tutta la vita.