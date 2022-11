Limone, sale fino ed acqua bollente: così disinfetti alla perfezione l’oggetto più sporco della casa

Limone, sale fino ed acqua bollente: così disinfetti alla perfezione l’oggetto più sporco di tutta la casa. Hai capito cos’è? Guarda qua!

Fare le pulizie di casa è un lavoro a 360 gradi. Oltre alle attività fisiche bisogna anche prestare la massima attenzione a non trascurare nulla. Altrimenti vanificherai tutti i tuoi sforzi.

Tuttavia, spesso e volentieri capita di tralasciare inevitabilmente qualcosa. Ad ogni modo, quest’oggi vogliamo svelarti un sistema facilissimo per disinfettare alla perfezione uno degli oggetti più sporchi di tutta la casa e che spesso sottovalutiamo. Riesci ad immaginare di che cosa si tratta? Continua subito a leggere e lo scoprirai. Quando vedrai cos’è non crederai ai tuoi occhi. Procurati limone, sale fino ed acqua bollente ed il gioco è fatto!

Così disinfetti alla perfezione l’oggetto più sporco della casa

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi andremo a mostrarti un metodo a dir poco infallibile per igienizzare uno degli oggetti più sporchi di tutta la casa. Sai già di che cosa si tratta? Ecco qualche indizio. È uno strumento che usiamo per fare le faccende domestiche in bagno. Insomma, hai capito?

Ebbene sì, stiamo parlando della spugna per lavare il wc. Questa infatti, utilizzo dopo utilizzo, diventa un vero e proprio covo di germi e batteri. Inoltre, rischia anche di assumere un odore tutt’altro che gradevole. Se, quindi, vuoi risolvere il problema una volta per tutte fai come ti dico ed il risultato finale è garantito. Prendi limone, sale fino ed acqua bollente et voilà: la spugnetta sarà come nuova!

Prendi limone, sale fino ed acqua bollente

Per igienizzare per bene la spugnetta che di solito usiamo per pulire il wc ci serviranno soltanto limone, sale fino ed acqua bollente. Ma facciamo subito un passo indietro e scopriamo che cosa bisogna fare più nel dettaglio. Innanzitutto, procurati tutto l’occorrente:

1 litro d’acqua bollente;

100 millilitri di succo di limone;

1 cucchiaio do sale fino;

bacinella.

Una volta reperto tutto il necessario, fai come ti dico e la spugnetta del bagno tornerà come nuova. In questo modo, non dovrai per forza buttarla via sprecando solo denaro, ma potrai riutilizzarla ancora per molto tempo. In pratica, fai bollire un litro d’acqua. Dopodiché, travasala in una bacinella, aggiungi il succo di limone ed il sale fino e metti la spugna in ammollo per una notte intera.

Trascorso il tempo necessario, tira fuori la spugnetta dall’acqua, strizzala bene e falla asciugare. Di sicuro noterai una bella differenza rispetto al giorno prima! Sì, perché con questo semplice procedimento la spugna del bagno sarà tornata come un tempo. Incredibile, non è vero? Provare per credere! Per potenziare l’effetto di questo rimedio fai da te è possibile anche aggiungere alla soluzione qualche goccia di aceto bianco. Così facendo, i cattivi odori spariranno una volta per tutte.