Non solo per la pasta, questo ingrediente è perfetto per preparare una frittata davvero squisita: prova a farla e vedrai che conquisterà tutti.

Ogni giorno passiamo del tempo in cucina per preparare da mangiare per noi o per la nostra famiglia. Anche se non abbiamo grandi capacità ai fornelli ci dilettiamo nella preparazione dei piatti. Lo facciamo per necessità ma spesso anche per diletto. Naturalmente non a tutti piace cucinare e qualcuno lo fa più per ‘dovere’ e non per piacere. In cucina possiamo veramente creare tantissime pietanze diverse, che sia un primo o un secondo o un dolce.

Ci sono tantissimi ingredienti e con questi, mettendoli insieme nel modo giusto, possiamo veramente dare libero sfogo alla nostra creatività. La pasta può essere condita come più ci piace. Possiamo fare la pasta con i broccoli, con il pesto, o anche la pasta e fagioli cremosa come la fanno a Napoli e così via. C’è un ingrediente che spesso usiamo per un primo piatto ma anche vicino ad un secondo molto buono che è possibile utilizzare anche per fare una frittata.

Non tutti sicuramente l’avranno mai assaggiata, ma i più creativi e appassionati della cucina avranno provato a farla: vediamo insieme la ricetta.

Non solo per la pasta, puoi usare questo ingrediente anche per fare una frittata squisita: ecco la ricetta da seguire

La pasta può essere preparata in diversi modi perchè abbiamo molti ingredienti per condirla. Un ingrediente che usiamo spesso per il primo possiamo utilizzarlo anche per preparare un secondo. In questo caso parliamo di una frittata: avete mai provato a farla con i piselli? Vi lasciamo qui la ricetta per un piatto squisito.

300 gr di piselli surgelati

1 cipolla tritata

200ml di acqua

4 uova

30 gr di parmigiano

40 gr di formaggio

olio extravergine di oliva e sale

Preparazione: una delle prime fasi da mettere in pratica è quella di versare l’olio in padella e di soffriggere la cipolla. Poi bisogna aggiungere i piselli surgelati, l’acqua e insaporire con il sale: non esagerate! Fate cuocere fino a quando l’acqua non sarà del tutto evaporata. Nel frattempo in una ciotola sbattete le uova e aggiungete il parmigiano. Dovete poi aggiungere questo composto sui piselli che avrete messo in un’altra ciotola e amalgamare il tutto bene.

In seguito metà frittata dovete versarla nella padella e mettere sopra il formaggio e aggiungere anche l’altra metà, livellando con un cucchiaio in modo che sia uniforme. Ora lasciate cuocere con il coperchio per circa 10 minuti, girando poi la frittata. Fatela cuocere fino a quando non vedete che è cotta. A questo punto, dopo la cottura, toglietela dalla padella: la vostra frittata di piselli è pronta per essere gustata! Vedrete che il risultato vi conquisterà!