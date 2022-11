Non vi aspettate che sia il ‘principe azzurro’: questi segni zodiacali sono un po’ rozzi, troverete conferma nel loro atteggiamento.

Nella vita una delle cose che molti sperano di trovare è l’amore, quella cosa che quando ce l’hai è meglio tenerla stretta perchè non capita tutti i giorni. Quando siamo innamorati proviamo un sentimento abbastanza complesso ma certamente felice. Il cuore batte forte e il sorriso è stampato sulle labbra. Sicuramente ci rende più sereni e forse anche migliori.

Siamo in grado di darci alla persona amata senza mettere barriere, ed è con lei che possiamo essere noi stessi senza mostrare maschere sul viso e un velo sul petto. Ognuno sogna di trovare la persona con delle caratteristiche precise ma naturalmente l’amore è inaspettato, non siamo noi a controllarlo e soprattutto a decidere di chi innamorarci. Spesso il sentimento è rivolto proprio a quella persona che non avresti mai immaginato al fianco, forse perchè credi che la diversità separa ma spesso è proprio questa che avvicina, o forse perchè non è il prototipo di persona che ti colpisce e così via, sono tante le motivazioni.

Anche in questo caso possiamo dire che c’entrano indirettamente gli astri, perchè ci sono persone che per predisposizione caratteriale hanno delle qualità o dei difetti che altre non hanno e viceversa. Ci sono dei segni dello zodiaco che possono essere considerati un po’ rozzi rispetto ad altri. Quindi se li incontrate non aspettatevi fiori e dolcissime parole, perchè vi conquisteranno con altro.

Non vi aspettate che sia il ‘principe azzurro’: questi sono i segni dello zodiaco un po’ rozzi

Da quando esiste la favola si parla del ‘principe azzurro’, visto spesso come un uomo che arriva su un cavallo bianco pronto a salvare la principessa. Ai nostri tempi il concetto bellissimo di principe e principesse è ben lontano, anche se utilizziamo ancora questi termini per parlare di persone che hanno determinate caratteristiche. Poi ci sono quelle che ne hanno altre e che di principe e azzurro hanno ben poco.

Queste persone vi conquisteranno in modo diverso, perchè sono un po’ rozze: siete curiosi di scoprire quali sono i segni che rientrano in questa categoria? Ebbene, tra gli uomini dello Zodiaco un po’ rozzi c’è l’Ariete. Questo è molto selvaggio nell’atteggiamento e avendo poca sensibilità tende ad essere spesso superficiale anche nel corteggiamento. Il Leone si mostra poco curato e non è per nulla attento ai dettagli. Se volete un uomo che presti attenzione ai particolari, beh non fa al caso vostro. L’uomo Vergine è poco elegante e la stessa poca classe la mostra anche nei confronti della persona che gli piace.

Saper prendere lo Scorpione è il modo giusto per iniziarci una frequentazione. Non è proprio gentile nei modi ma se sapete prenderlo potrebbe cambiare atteggiamento. Anche il Toro rientra tra gli uomini più rozzi. Tende ad annoiarsi quindi è difficile credere che possa fare grandi cose per voi, soprattutto non vi aspettate gesti sdolcinati.