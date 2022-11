Altro che ammorbidente! Per gli asciugamani super morbidi ti serve solo questo: te ne basterà pochissimo

Per avere degli asciugamani super morbidi non ti serve l’ammorbidente: usa questo e vedrai che il risultato sarà pazzesco, te ne basterà poco.

Se vi dicessimo che per avere degli asciugamani sempre morbidi non occorre solo l’ammorbidente, ci credereste? È questo il trucchetto geniale che abbiamo appena scoperto e che non possiamo assolutamente fare a meno di condividere con voi.

Il pensiero di tutti amanti del pulito appena terminato il lavaggio della lavatrice è: i miei capi usciranno morbidi come prima? Tantissime volte, infatti, può capitare che un ciclo troppo aggressivo del proprio elettrodomestico possa indurire tutto quello che è al suo interno. È qui, quindi, che subentra la funzione dell’ammorbidente, che in un vero e proprio batter baleno non solo dona un odore inebriante a ciascun capo d’abbigliamento, ma anche una morbidezza più unica che rara.

Che cosa occorre fare, però, se improvvisamente vi è terminato l’ammorbidente ma non volete assolutamente rinunciare all’idea di morbidezza dei vostri capi? Forse non tutti lo sanno, ma è possibile rimediare a questo ‘danno’ con altre soluzioni! Vi assicuriamo il risultato è sempre pazzesco!

Come avere degli asciugamani morbidi senza l’ammorbidente

Vi è mai capitato di non avere a disposizione l’ammorbidente in casa e di aver provveduto ugualmente al lavaggio dei vostri asciugamani con uno scarso risultato? Da questo momento in poi, non dovrete più arrangiarvi, ma potete utilizzare un prodotto che abbiamo tutti nelle nostre case. Davvero clamoroso, no?

Ci è capitato più volte di raccontarvi come sia possibile rimediare ai piccoli inconvenienti casalinghi con dei prodotti ed ingredienti che abbiamo nella nostra dispensa. Avreste mai immaginato, ad esempio, che questo ingrediente potesse essere utilissimo per rimuovere i capelli dallo scarico della doccia intasato? Supponiamo che la risposta sia negativa, vero? Stavolta vogliamo lasciarvi nuovamente senza parole, proponendovi un’alternativa all’ammorbidente per rendere i vostri asciugamani sempre più morbidi.

Tutto quello che vi occorre per far risultare i vostri asciugamani super morbidissimi anche senza l’ausilio dell’ammorbidente è un po’ di sale fino. Si, avete letto proprio bene: lo stesso sale che utilizzare per condire insalate, contorni e molto altro ancora. L’avreste mai immaginato? Ovviamente, la funzione primordiale del sale non è affatto quello di ammorbidire i capi, ma può essere ugualmente utilizzato in lavatrice perché permette di ridurre enormemente la percentuale di calcare nell’acqua, donando ai capi una morbidezza impressionante.

Come si può usare, quindi? La risposta è semplicissima: inserite nel vostro cestello 1 misurino di sale fino ed azionate il lavaggio. Il risultato che ne uscirà fuori sarà davvero clamoroso!

Avreste mai immaginato che il sale potesse avere questa funzione di ammorbidente? Noi no, ma non vi nascondiamo che saremo i primi a provarlo. Non vediamo l’ora!