Meghan Markle non segue le regole della Royal Family e indossa questo capo d’abbigliamento; il dettaglio non passa inosservato.

C’è chi la ama e chi non prova particolare simpatia per lei. Quel che è certo è che Meghan Markle ha sempre fatto valere le sue libertà, in tutto e per tutto, anche a costo di inimicarsi l’intera Royal Family. E, a proposito di libertà, la moglie del principe Harry non ha mai amato seguire le rigide regole della famiglia reale, anche in fatto di look.

Gli outifits scelti dalla duchessa di Sussex nel corso degli anni sono sempre stati oggetto di discussione, poiché in più di un’occasione non ha seguito alla lettera il dress-code di Buckingam Palace. E oggi che la sua vita non è più in alcun modo legata alle etichette reali, la Markle sfoggia i suoi look preferiti, con uno stile assolutamente svincolato da ogni regola. E, anche qualche giorno fa, l’attrice di Suits ha attirato l’attenzione di tutti per via di un particolare accessorio che ha deciso di indossare. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Meghan Markle dice ancora una volta ‘no’ alle regole e indossa proprio questo a Novembre

Ebbene si, anche Meghan Markle segue la moda e, nell’outfit sfoggiato qualche giorno fa, ha scelto un dettaglio assolutamente in tendenza. La duchessa è apparsa in uno scatto condiviso su Instagram dalla life coach Kasiopa Moore-Watts e il suo look, apparentemente sobrio e semplice, nasconde un dettagli assolutamente ‘trasgressivo’. Al momento dello scatto della foto, Meghan indossa un outfit total black, con pantaloni e top neri: a ‘spezzare’ un trench beige. Qual è il dettaglio che non è passato inosservato? Le calzature!

Sì, perché per completare il suo look, Meghan ha scelto un bel paio di sandali, nonostante sia arrivato ormai anche il mese di Novembre. Una scelta ‘folle’? Niente affatto! Nonostante sia una scarpa tipicamente estiva, quest’anno i sandali sono presenti su tutte le passerelle delle collezioni autunno /inverno. Le più coraggiose ( e meno freddolose!) non dovranno avere paura di indossarli anche quando le temperature caleranno a picco. Nello specifico, Meghan ha indossato un sandalo molto raffinato, di colore nero, caratterizzato da fascette molto sottili, che lasciano scoperta gran parte del piede: da notare anche lo smalto scuro scelto dalla duchessa, che dà un tocco ‘strong’ al look. La scelta dei sandali è senz’altro un’aggiunta glamour, ma allo stesso tempo elegante, che ha reso il look di Meghan unico come sempre e mai banale.

Per la sua acconciatura, Meghan ha detto no alla sua classica piega leggermente mossa, optano per capelli lisci e riga centrale. Che dire, come sempre la moglie del principe Harry sa come farsi notare. E voi, cosa ne pensate del look proposto dalla Markle per questa uscita autunnale?