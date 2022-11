Questo particolare taglio di capelli si adatta a tutti i visi ma non solo: ti farà sembrare più alta; una trovata geniale a cui non puoi dire di no.

Hai voglia di dare una svolta alla tua vita e vuoi partire proprio dai capelli? Si sa, se una donna vuole voltare pagina parte proprio dal cambiamento della sua acconciatura: più il taglio è netto, più si dice metaforicamente addio al passato. Ma qual è il taglio di capelli adatto al tuo viso?

Ricordiamo che, come per il make up o la manicure, non esistono regole ferree in fatto di look: potrai scegliere il taglio che più ti piace e con il quale ti senti maggiormente a tuo agio. La prima cosa, è bene sottolinearlo, è piacere a noi stessi! Se però sei in cerca di qualche dritta prima di recarti dal tuo parrucchiere di fiducia, sei nel posto giusto. Esiste un taglio che sta letteralmente spopolando in questo autunno 2022, il motivo? Riesce ad abbinarsi perfettamente e a valorizzare ogni tipologia e forma di viso. E non è tutto: è ottimo per le ragazze non particolarmente alte, poiché riesce a slanciare la figura e ‘regalare’ qualche centimetro in più. Ecco di cosa stiamo parlando?

Se non sei particolarmente alta questo taglio di capelli slancerà la tua figura

L’inverno è alle porte e non c’è niente meglio che affrontarlo con un nuovo taglio di capelli. Una ventata di novità, anche in vista del nuovo anno che sta per iniziare. Ma quale taglio scegliere per valorizzare al meglio il nostro volto e non sbagliare? Ebbene, c’è un particolare taglio che sta praticamente bene a tutte.

Si tratta del clavicut, ovvero del caschetto leggermente lungo, che sfiora le spalle… o meglio le clavicole, come suggerisce il nome. È un taglio che mette d’accordo tutti perché è una via di mezzo tra lungo e corto: il classico caschetto accorcia decisamente la figura, oltre che la chioma. Il clavicut fa l’esatto contrario, conferendo al viso un aspetto più allungato, scolpendo i lineamenti. È un taglio che sta bene praticamente a tuti, a chi ha il viso più tondo, ma anche squadrato. Il consiglio prezioso per questo taglio di media lunghezza è di optare per pieghe lisce o, comunque, dal volume non troppo accentuato. Il risultato sarà spettacolare e risalterà molto anche la lucentezza e la brillantezza della chioma.

Puoi scegliere di abbinare al taglio il ciuffo, ma anche la frangetta, per un look assolutamente unico. Ultima chicca da non sottovalutare: il taglio non è abbastanza corto da impedirti di raccogliere i capelli se ne avrai voglia. Insomma, la perfezione non esiste ma qui ci siamo vicini!