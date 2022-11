Lo facciamo praticamente tutti durante le pulizie di casa ma ecco perché è sbagliato e molto rischioso; l’errore è tra i più comuni.

Si, lo sappiamo. Quasi a nessuno piace fare le pulizie di casa, ma è qualcosa di assolutamente necessario per vivere in un ambiente salutare, privo di germi e batteri, oltre che di sporco evidente. E poi, entrare in una stanza profumata ti fa dimenticare di tutta la fatica! Nonostante pulire e lavare sembrino attività decisamente semplici e alla portata di tutti, esistono alcuni errori davvero gravi che possono arrecare danni seri nella tua abitazione.

Le pulizie di casa possiamo farle davvero tutti, ma sei davvero sicura di farle nel modo giusto? C’è un errore che commettono quasi tutti coloro che si accingono a pulire casa: un gesto che, ormai, viene quasi automatico… sbagliatissimo! Curiosa si scoprire di cosa si tratte e se lo fai anche tu? Continua a leggere!

Pulizie di casa, l’errore che facciamo quando igienizziamo mobili e superfici: perché è sbagliato

Iniziamo col dire una cosa importante: non esistono regole fisse e ferree per le pulizie domestiche. C’è chi ama procedere in un modo, chi ne predilige un altro: l’importante è igienizzare con cura, e soprattutto con frequenza, tutte le superfici della nostra abitazione, dai pavimenti ai mobili. Nonostante non ci siano cose da fare assolutamente, esistono però quelle da evitare, per non danneggiare le nostre superfici, soprattutto quelle più delicate. Di cosa parliamo?

Di uno step che facciamo quasi tutti o che abbiamo fatto, almeno una volta, nel corso delle nostre pulizie domestiche: spruzzare i detergenti direttamente sulle superfici. In quanti sono abituati a spruzzare direttamente sui mobili o sui vetri? È un grave errore, che a lungo andare può danneggiare non poco i tuoi rivestimenti, ma non solo. Anche la pulizia immediata potrebbe non risultare impeccabile, poiché l’eccessivo prodotto potrebbe creare aloni o accumuli di polvere. Il giusto procedimento è quello di spruzzare il prodotto sul panno in microfibra, sulla spugna o sulla carta usa e getta che andrai ad utilizzare per pulire o spolverare. Il risultato sarà super soddisfacente e non avrai commesso più quel piccolo grande errore. Un errore di cui ti avevamo parlato anche a proposito della pulizia dello schermo della tv: in quel caso, spruzzare direttamente sulla superficie è ancora più rischioso perché non si tratta di un semplice vetro e potresti danneggiare seriamente il tuo elettrodomestico preferito.

Se vuoi iniziare la settimana all’insegna delle pulizie, segui questo consiglio e le tue camere brilleranno come mai prima di ora. Conoscevi questo trucchetto? Rivelalo alle tue amiche: siamo certi che anche loro commettono questo errore e ti ringrazieranno a vita per la scoperta!