Non funziona affatto ed è un gravissimo errore: non farlo mai quando pulisci la tv; una mossa da evitare assolutamente.

Spesso ce lo dimentichiamo, ma la tv è uno degli oggetti più sporchi tra quelli che popolano le nostre case. Ce ne accorgiamo soprattutto quando è spenta e la polvere sullo sfondo nero diventa super evidente. Che dire, poi, delle fastidiose impronte delle mani: un vero incubo! Il segreto, quindi, è quello di non dimenticare mai di pulire ed igienizzare i tuoi televisori quando ti dedichi alle pulizie domestiche, ma fai attenzione: c’è una cosa che non devi assolutamente fare.

Pulire la tv va bene, ma è fondamentale farlo nel modo corretto, per non rischiare di fare danni, anche seri, all’elettrodomestico. Le pulizie di casa possono essere noiose, ma il consiglio è non avere fretta: ecco il metodo migliore per pulire la tua tv e quello che non devi assolutamente fare.

L’errore da non commettere quando si pulisce la tv: può essere davvero dannoso

Stai pulendo la tua televisione e ti chiedi se lo stai facendo nel modo giusto? Te lo diciamo noi! Parliamo di televisori a schermo piatto, i modelli più utilizzati al momento. Come spolverare e smacchiare lo schermo senza danneggiarlo?

Innanzitutto hai bisogno di panni in microfibra, non ruvidi ma estremamente morbidi: l’ideale sarebbe utilizzare quelli che comunemente sono destinati alla pulizia degli occhiali. Quello che devi ricordare, durante la pulizia, è che si tratta di una superficie molto delicata e non del vetro comune. Non bisogna esercitare troppa pressione ed evitare in tutti i modi di graffiare la superficie. È finita qui? Assolutamente no. C’è un errore gravissimo, che purtroppo in molti commettono. In alcuni casi, infatti, il solo panno in microfibra non può bastare a rimuovere le macchie e c’è chi decide di utilizzare del detersivo. Ebbene, qui bisogna fare molta ma molta attenzione.

Non utilizzare mai detergenti molto aggressivi, come quelli normalmente destinata alla pulizia dei vetri o di altre superfici: contengono ammoniaca o altre sostanze che possono danneggiare seriamente il display della vostra tv. Il consiglio è cercare prodotti specifici per la pulizia dello schermo della tv e, importantissimo, non spruzzarlo mai direttamente sullo schermo! Questo è un passaggio davvero fondamentale: il detergente, quando serve, da spruzzato e diluito solo sul panno, mai sul televisore. Per le amanti del fai da te, potrete utilizzare anche un detergente a base di acqua e aceto bianco, ma non esagerate con la quantità di quest’ultimo, assicurandovi che non superi la quantità dell’acqua.

Ricorda di pulire lo schermo della tv quando questa è spenta: se hai premuto ‘off’ da poco, lascia che l’elettrodomestico si raffreddi completamente, prima di procedere alla detersione. Tutto fatto? Guardare il tuo film preferito, ora, avrà un altro sapore!