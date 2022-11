Vi proponiamo una merenda golosa per grandi e piccini da preparare con una semplice mela: niente torta o frittelle, la ricetta furbissima

Capita di non avere in casa abbastanza ingredienti per preparare dolci, torte e varie. La vita è sempre frenetica e a volte siamo così di corsa da non avere il tempo di fare la spesa. Questo non significa non poter proporre ai nostri bimbi qualcosa di speciale. La merenda golosa per grandi e piccini la prepari con una mela: niente torta o frittelle, che ricetta furbissima!

La cosa strepitosa di questa ricetta è che si prepara con così pochi prodotti da avere un costo davvero irrisorio. Allo stesso tempo, però, resta una vera delizia, uno spuntino così goloso e stuzzicante che farà impazzire non solo i piccoli ma anche gli adulti. Scommettiamo che non vorrete sgranocchiare altro la sera davanti alla tv o dopocena. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito.

Una semplice mela per una merenda adatta a tutti: la ricetta furbissima

Per quanto amiamo i classici, come torta e frittelle, non sempre abbiamo abbastanza tempo o prodotti in casa. Ma questo non significa rinunciare a preparare qualcosa di buono con le nostre mani. La delizia che andremo a realizzare insieme oggi ne è la dimostrazione perfetta. Vediamo subito il necessario e poi ci metteremo all’opera:

3 mele;

150 grammi di zucchero;

180 grammi di acqua;

il succo di un limone.

Ovviamente potete ridurre le quantità degli ingredienti quanto basta per la vostra famiglia. Potete decidere di usare anche una sola mela senza alcun problema e regolarvi di conseguenza con il resto dei prodotti.

La prima cosa da fare è riversare lo zucchero in un tegame antiaderente e unire l’acqua. Portiamo quindi sul fuoco a fiamma dolce e lasciamo cuocere fino a quando non avremo ottenuto un bello sciroppo. Non lasciatelo scurire, non dobbiamo preparare il caramello, quindi appena i due ingredienti sono fusi e amalgamati spegniamo la fiamma e lasciamo che si raffreddino.

A parte lavate e spremete il limone e aggiungete il succo allo sciroppo quando questo sarà ormai completamente freddo. Procediamo dunque lavando con cura le mele e asciugandole, poi sbucciamole. Dobbiamo ora tagliarle a fette, abbiate cura di farle molto sottili, di pochi millimetri.

Andiamo a bagnare le fettine di mela nello sciroppo, ricoprendole completamente, come se le voleste impanare. Disponetele ora su di una teglia foderata di carta da forno dopo aver sgocciolato lo sciroppo in eccesso. Infornate a 90 gradi e lasciatele cuocere per quattro o cinque ore. Vi consigliamo di rigirarle con delicatezza ogni tanto in modo che abbiano la possibilità di caramellare e cuocere al meglio su entrambi i lati.

Toglietele quindi dal forno e lasciate che si raffreddino del tutto. Lo sappiamo che avete già voglia di assaggiarle ma se non aspettate non riuscirete ad ottenere la croccantezza che le renderà irresistibili. Non rimane che sistemarle in una ciotola e sgranocchiare: golose e super economiche!