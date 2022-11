Non sei mai soddisfatta del risultato quando stiri le camicie? Occhio a questi errori

Fai attenzione a questi dettagli quando stiri le camicie: quali sono gli errori che devi assolutamente evitare se non vuoi rovinarle.

Diciamoci la verità: quando si tratta di stirare, lo spauracchio maggiore sono le camicie. Un capo che, per svariate ragioni, ci dà sempre qualche grattacapo. Soprattutto se si è alle prime armi. Migliore è la qualità del capo, maggiore sarà l’ansia di commettere qualche errore col ferro da stiro che possa rovinarlo.

E non c’è nulla da fare: per quanti consigli ci possano dare le mamme e le nonne, solo l’esperienza diretta ‘sul campo’ può farci acquistare quel pizzico di sicurezza in più. Intanto però non possiamo certo rischiare di danneggiare la nostra camicia preferita: dobbiamo perciò sapere quali sono gli sbagli da evitare assolutamente quando si stira.

Molti non ne sono neanche consapevoli, ma a volte basta un piccolo dettaglio per combinare un ‘disastro’. Se non sei soddisfatta dei risultati ottenuti fino ad oggi, probabilmente commetti qualche errore. Vediamo quali sono quelli più comuni.

Anche tu fai uno di questi errori quando stiri le camicie? Attenzione, potresti danneggiarle sul serio

Prima di preoccuparci della stiratura in sé, dovremmo assicurarci che gli strumenti con cui lavoriamo siano quelli corretti. Alcuni, ad esempio, usano un asse da stiro troppo datato e non perfettamente piano. La conseguenza di un piano di lavoro non adatto sarà una camicia tutta raggrinzita e tali pieghe, col tempo, possono diventare fisse.

Attenzione poi alla pulizia del ferro da stiro: lo sporco può macchiare seriamente le camicie, soprattutto quelle di colori chiari. Utilizzando un po’ di alcol a intervalli di tempo più o meno regolari, può davvero semplificarci la vita.

Altro dettaglio che molti trascurano è il programma del ferro da stiro. Bisogna scegliere quello adatto al capo che dobbiamo stirare e per farlo c’è una manopola apposita. Non tutti i tessuti sono uguali, perciò la temperatura indicata non può essere la stessa di volta in volta. Non prestare attenzione a questo porta quasi sempre a bucare o bruciare le camicie.

Queste ultime non devono mai essere troppo asciutte, ma sempre leggermente umide per evitare il pericolo di macchie giallognole e brutte pieghe. Basta uno spruzzino ed impedirete che le camicie si asciughino del tutto mentre le state stirando.

Molto importante è ricordarsi di utilizzare l’acqua distillata quando si tratta di capi molto delicati. Questo tipo di acqua, a differenza di quella naturale, è molto più leggera e non causerà quegli orribili aloni che tanto detestiamo.

Anche tu commetti uno di questi errori quando stiri? Ti basterà ricordare questi semplici consigli e risolverai finalmente i tuoi problemi con le camicie.