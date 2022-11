Non si fermano davanti a niente e fanno domande di continuo: sono i segni più curiosi dello zodiaco

Esistono alcuni segni zodiacali spiccatamente curiosi: per questo tendono a fare tante domande agli altri, sai quali sono?

La curiosità aggiunge sicuramente un pizzico di sale alla vita e per ognuno ci sono argomenti più interessanti rispetto ad altri. C’è poi chi è interessato in generale a scoprire ciò che non conosce, anche quando si tratta di cose lontanissime dalla propria sfera personale e pratica. Buona parte di questa ‘fame’ di sapere deriverebbe dall’appartenenza a determinati segni zodiacali: secondo alcuni, sembra che essere nati in un certo periodo dell’anno piuttosto che in un altro incida sul grado di curiosità.

Alcuni membri dello zodiaco sarebbero particolarmente portati a fare domande e nel rapportarvi con loro vi potrebbe essere utile scoprire quali sono i temi che maggiormente attirano l’attenzione. Ad esempio, per far colpo al primo appuntamento. Certo, se vi trovate ad uscire con un Capricorno per la prima volta, non sarà semplice intrigarlo. Dovrete puntare su argomenti abbastanza concreti come il lavoro: niente tematiche inerenti alla psicologia, per intenderci.

Se invece la persona con cui avete a che fare rientra tra i segni più facile da incuriosire, sappiate che anche in questo caso ognuno ha le sue preferenze. Vediamo allora, tra questi protagonisti dello zodiaco, chi potrebbe essere più affascinato da cosa.

Questi segni non riescono a trattenersi da fare domande: sono loro i più curiosi

In quanto a curiosità, il re dello zodiaco è sicuramente lui, il Sagittario. Spirito libero ed avventuroso, l’arciere dell’oroscopo mostra un elevato grado di interesse per una vasta gamma di argomenti, dai viaggi alla religione fino ad arrivare allo sport. Insomma, è abbastanza difficile che la conversazione scarseggi.

Molto curioso è anche il Gemelli, sebbene tenda a perdersi nei meandri della sua fantasia e a distogliere spesso l’attenzione. Il segreto per catturare la sua concentrazione? Non aprirsi troppo sin da subito, ma intrigarlo poco poco svelandosi un po’ alla volta.

Altro segno d’aria a cui non manca la curiosità è l’Acquario. Abituato a farsi guidare dai propri sogni e seguire la propria strada a dispetto di qualsiasi ragionamento logico e razionale, questo segno è molto affascinato da argomenti particolari come le ultime novità sulla tecnologia o i rapimenti degli alieni.

Con la Bilancia, tutti i segni appartenenti all’elemento dell’Aria sono inclusi nella categoria dei più curiosi. Amante della compagnia, è in grado di intavolare le conversazioni più svariate: musica, politica, cinema, giustizia…i nati sotto questo segno troveranno interessante qualunque tipo di argomento, su cui non eviteranno di fare domande per cercare di saperne di più.

E voi come ve la cavate in quanto a curiosità? Quali altri segni pensate che vadano aggiunti a questo elenco?