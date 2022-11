Prima ti dicono una cosa, poi fanno l’esatto contrario: con questi segni devi fare molta attenzione perché sono davvero incoerenti.

Tra i peggiori difetti che una persona possa avere c’è sicuramente anche l’incoerenza. Spesso, infatti, ci capita di essere circondati da amici, parenti o colleghi che prima ci dicono una cosa e poi fanno l’esatto contrario.

Ecco con questi soggetti bisognerebbe prestare la massima attenzione perché non si può mai sapere come andrà a finire. Ebbene, anche in questa caso gli Astri e l’oroscopo ci vengono in soccorso. A tal proposito, possiamo certamente dire che esistono alcuni segni zodiacali più coerenti di altri.

In questo articolo, quindi, andremo a svelare quali sono quelli più incoerenti, in modo da poterci difendere dal loro comportamento spesso ambiguo. Sei pronto a saperne di più? Allora partiamo!

Prima ti dicono una cosa, poi fanno l’esatto contrario

In un mondo perfetto alle parole dovrebbero sempre corrispondere i fatti. Sì, perché una volta presa una posizione, è importante mantenerla in modo tale da non risultare agli occhi degli altri incoerenti.

A meno che, infatti, non ci si renda conto di aver sbagliato a fare una valutazione e si tenti quindi di rimediare cambiando idea, la coerenza è quanto c’è di più importante insieme a valori come la sincerità e la lealtà nei rapporti interpersonali.

Purtroppo, però, ci sono alcuni segni zodiacali che la coerenza non sanno proprio dove stia di casa. Sai già di chi stiamo parlando? Scopriamolo subito!

Con questi segni devi fare molta attenzione perché sono davvero incoerenti

Se vogliamo imparare a difenderci dalle persone incoerenti dobbiamo innanzitutto riuscire a riconoscerle. Ovviamente da un punto di vista pratico sono coloro che prima dicono una cosa e poi fanno l’esatto contrario. Ma non finisce qua, perché come abbiamo già detto anche in questi casi l’oroscopo può esserci di grande aiuto.

Alcuni segni zodiacali, di fatto, sono più incoerenti di altri. Ma ora bando alle ciance e vediamo subito di chi si tratta. A tal proposito, non possiamo non menzionare i nati sotto il segno della Bilancia. Essi già a parole appaiono molto contraddittori e difficilmente riescono a prendere una posizione netta. Preferiscono stare nel mezzo per buttarsi da un parte o dall’altra in base all’occorrenza.

Fra gli incoerenti dello zodiaco citiamo anche i Pesci, poiché tendono a lasciarsi trascinare dagli eventi e dalle altre persone. Il Leone, invece, è incoerente in maniera sfrontata, in quanto va dritto per la sua strada e se gli si fa notare di essere stato poco coerente si infastidisce e prova a giustificarsi inutilmente. Ecco, ora che sai quali sono i segni zodiacali più incoerenti di tutti fai molta attenzione a chi ti relazioni e non avrai nulla da temere.