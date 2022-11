Per pulire il tuo divano in pelle usa questo prodotto casalingo: risultato incredibile a costo zero

Non farti spaventare da quella brutta macchia sul tuo divano in pelle: per pulire basta questo prodotto naturale che conosci benissimo.

Gli arredi in pelle sono sicuramente molto belli da vedere e di grande eleganza, a prescindere dal colore e dallo stile. Poltrone e divani di questo tipo donano all’ambiente un tocco di classe che li rende davvero amatissimi e l’idea che si possano sporcare è un vero incubo per tanti. E’ sbagliato però farsi prendere dall’ansia: per quanto brutta possa essere la macchia, anche a questo c’è rimedio ed è più semplice di ciò che si possa pensare.

Molti si chiedono come si possa rimuovere un graffio, una macchia di rossetto, un segno di inchiostro ecc. da un complemento d’arredo delicato senza danneggiarlo irrimediabilmente, perciò sappiate che non siete gli unici a porvi questa domanda. Magari potreste pensare che serva chissà quale prodotto specifico, ma se vi dicessimo che in realtà basta un ingrediente che avete sicuramente a casa?

No, non stiamo scherzando: dopo aver spolverato per bene il vostro divano con un panno morbido e magari anche con uno spazzolino dalle stole morbide, basterà passare sulle macchie un po’ di un liquido che conosciamo tutti benissimo.

Come pulire il divano in pelle: il trucco rapido, economico e sicuro che mai avresti immaginato

Per quanto possa sembrarti bizzarro, un rimedio potentissimo per detergere il divano in pelle è il latte: sì, proprio quello che bevi a colazione! Immergi un panno di stoffa morbida o dell’ovatta nel latte scremato e passalo tutta la pelle. Dopodiché passaci un altro panno in microfibra umido: noterai immediatamente che il tuo divano non è mai stato così lucente. Se non hai il latte scremato, puoi sostituirlo tranquillamente con quello detergente che usi normalmente per rimuovere il trucco. In entrambi i casi non c’è soluzione migliore contro l’inchiostro della biro o le macchie di make-up.

Altro prodotto miracoloso per i complementi d’arredo in pelle è l’aceto: lascialo agire sulla macchia per qualche minuto e poi passaci un panno umido: il risultato ti lascerà senza parole.

La cosa più importante è non usare mai prodotti aggressivi su un materiale del genere e questi rimedi casalinghi ci consentono di essere al sicuro in questo senso. Inoltre, dato assolutamente da non trascurare, ci permettono di ottenere risultati strabilianti a costo zero ed evitare inutili sprechi.

In caso di macchie particolarmente ostinate, puoi provare col bicarbonato di sodio. Passa un panno bagnato sulla zona della macchia, poi mettici sopra il bicarbonato e lascia agire per una quindicina di minuti. Con un panno asciutto, togli tutti i residui di bicarbonato e ripassa su tutto il divano un panno umido.