Sembrano delle semplici polpette, ma con questo ingrediente segreto faranno impazzire tutti: pazzesche!

Con questo tocco in più, le tue polpette non saranno più le solite: aggiungi questo e diventeranno un piatto da re.

Chi ama la buona cucina lo sa bene: spesso a fare la differenza tra due pietanze simili è un solo e semplice dettaglio, una cottura diversa, un ingrediente in più o una determinata spezia. Anche i piatti più semplici possono acquistare tutta un’altra sfumatura se aggiungiamo un tocco in più come in queste deliziose polpette che vi consigliamo di provare e far assaggiare a tutti.

Questo popolarissimo secondo piatto, solitamente preparato con carne di manzo, ha innumerevoli varianti: da quelle di patate a quelle di funghi, da quelle di formaggio a quelle di zucchine e via dicendo, fritte o al forno, in bianco o col sugo di pomodoro. Insomma, questi famosi bocconcini di carne offrono la possibilità di sbizzarrirsi davvero come più ci piace e mettono sempre d’accordo tutti, grandi e piccini.

Una variante che forse non avete mai assaggiato è quella che vi vogliamo suggerire oggi. Si tratta di polpette di carne di maiale con l’aggiunta di pochissimi ingredienti: sale, pepe e uno in particolare in grado di regalare un sapore unico ed inconfondibile. Senza contare che, essendo cotte al forno e non contenendo il pane né le uova né il formaggio, queste polpette sono anche più leggere in confronto a quelle tradizionali. Servite accanto ad una bella insalata fresca, ad un contorno di funghi o ad un purè di patate, saranno subito protagoniste della vostra tavola.

Aggiungi questo e le tue polpette avranno un sapore completamente nuovo: non potrai più farne a meno

Oltre ad essere estremamente facili e rapide, queste deliziose polpette richiedono pochissimi ingredienti. Ideali per un pranzo di domenica o per una cena organizzata anche all’ultimo minuto, vi faranno risparmiare e tutti ne apprezzeranno l’originalità. Ecco cosa vi occorre, in dosi per 4 persone:

Carne suina macinata 1 kg

porri 3

sale q.b.

pepe q.b.

L’ingrediente speciale di questo secondo piatto sarà quindi il porro, una verdura dalle tante proprietà benefiche per la salute. Ricco di gusto, si sposa alla perfezione col sapore delicato della carne di maiale a cui darà un’impronta unica a cominciare dal profumo.

Mettete in una ciotola la carne di maiale tritata, aggiungete i porri tagliuzzati finemente, aggiustate di sale e di pepe. Con le mani formate le polpette della dimensione che preferite e mettetele in una pirofila con carta da forno. Infornate e fate cuocere per una ventina di minuti ad una temperatura non eccessivamente alta. Quando avranno raggiunto il grado di cottura che preferite, sfornatele e servitele ben calde.

Leggere e sfiziose, una tira l’altra: sarà difficile non farne una scorpacciata, scommettiamo?