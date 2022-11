“Andò via quando mia figlia aveva 11 mesi”: la conduttrice televisiva in un’intervista ha parlato di suo marito.

Quello che accade nella nostra vita spesso ci segna completamente. Momenti belli e brutti, questi entrano a far parte della nostra memoria. Anche quelli che vorremmo dimenticare restano lì impressi senza andare mai via. Sono spesso fondamentali perchè ci aiutano a capire come affrontare il nostro percorso. Ci è difficile aprirci agli altri e più delle volte teniamo nascosti i racconti più difficili. Succede anche ai personaggi del mondo dello spettacolo, solo che la situazione è molo diversa.

Nonostante cerchino di tenere nascosta quella sfera privata, molte volte non è così semplice far sì che nessuno venga a conoscenza di determinati dettagli. Ecco perchè capita che ad un certo punto siano proprio loro a decidere di aprirsi e raccontare ogni cosa. C’è anche chi si racconta liberamente e non sente il bisogno di nascondere il passato o un momento che l’ha segnato. Di recente, un’amatissima conduttrice ha deciso di fare questo passo e raccontare della sua vita, partendo dal passato, in particolare dal suo matrimonio.

Nell’intervista rilasciata a Verissimo ha parlato del suo ex marito, di quando all’epoca andò via quando sua figlia aveva appena 11 mesi.

“Andò via quando mia figlia aveva 11 mesi”: la conduttrice televisiva ha parlato del suo ex marito in un’intervista

In un’intervista a Verissimo rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin la conduttrice televisiva è tornata con la mente al passato vissuto, a quando nacque sua figlia Verdiana, allacciando il discorso al suo ex marito. Enrica Bonaccorti ha rivelato che l’uomo andò via quando sua figlia aveva appena 11 mesi: “Mio marito l’abbiamo perso di vista che la bambina aveva 11 mesi, praticamente non l’ho mai più rivisto”.

L’attrice ha raccontato che è stato completamente assente e lo ha dimenticato, in qualche modo l’ha rimosso dalla sua vita. Sua figlia è cresciuta da sola con lei, non ha mai avuto il supporto del padre. Non l’ha cercato, dice Enrica, e l’uomo non le ha mai fatto una telefonata per il suo compleanno: “Ma Verdiana quando ha scoperto della sua morte l’anno scorso si è presentata al funerale. Io no, per me era diventato un estraneo”.

La conduttrice ha spiegato di non aver mai provato dolore per la fine del rapporto. Nel momento in cui suo marito uscì di casa dandole una spinta mentre aveva la bambina in braccio, capì e questo le bastò, racconta: “Alle donne dico sempre di non aspettare il secondo schiaffo o la seconda spinta, basta la prima”. Enrica Bonaccorti vide uscire suo marito da quella casa ma non provò dolore dopo quello che lui fece. Ha cresciuto sua figlia da sola e suo padre non l’ha mai cercata tanto che poi ha deciso di dare a Verdiana il suo cognome.