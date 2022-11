La casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck: un gioiellino dal valore di 50 milioni

Com’è fatta la splendida casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck: situata nel quartiere di Bel Air a Beverly Hills, è un sogno ad occhi aperti.

Sono una delle coppie più belle di Hollywood e soprattutto col loro ritorno di fiamma a distanza di vent’anni, hanno fatto sognare il mondo intero. Stavolta, però, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono finalmente arrivati all’altare: la scorsa estate hanno pronunciato il fatidico “sì” per ben due volte, la prima a Las Vegas e la seconda in Georgia, proprio nella tenuta di proprietà dell’attore dove sarebbero dovuti convolare a nozze tanti anni fa.

Un lieto fine che ha incantato milioni e milioni di fan a cominciare dai favolosi abiti della sposa. Prima di diventare marito e moglie, la coppia è andata in cerca di un nido d’amore in cui iniziare la vita matrimoniale. Già molti mesi fa, TMZ anticipava i dettagli della strabiliante magione che i due stavano per acquistare.

La mega villa è ubicata nel quartiere di Bel-Air a Beverly Hills: 2000 metri quadrati del valore di ben 50 milioni di dollari, circondata dal verde degli alberi, dotata di ogni comfort possibile e dalla quale si può godere il panorama di tutta Los Angeles. Grazie alla sua posizione privilegiata, l’immensa proprietà è in grado di offrire una notevole privacy, caratteristica fondamentale per star di questo calibro. Scopriamo nel dettaglio tutti i particolari della casa, c’è da restare senza parole.

Com’è la casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck: da non credere!

I due attori, come si poteva facilmente immaginare, sono rimasti conquistati da una vera reggia e, in base alle rivelazioni di TMZ, sarebbero anche riusciti a contrattare sul prezzo. La villa era stata acquistata nel 2016 dal miliardario texano Todd Lemkin al costo di 27,6 milioni di dollari. L’uomo l’ha messa in vendita a 65 milioni, ma J.Lo e suo marito sarebbero riusciti ad ottenere anche un ottimo sconto.

E, considerati gli innumerevoli dettagli extra lusso, si può dire che sia un vero affare per loro. Cosa rende tanto favolosa la villa detta “La Tenuta di Bellagio”? Dunque, dovete sapere che si parla di ben dieci camere da letto e diciassette bagni, un cinema, una piscina a sfioro, vari saloni, cucine, sale da pranzo, una palestra e una piscina.

“Questo gioiello è una vetrina per l’arte e l’alto design”, spiega Linda May dell’agenzia immobiliare Hilton & Hyland: le cabine armadio della camera da letto padronale sono di dimensioni gigantesche grandi quanto negozi. Per il personale ci sono due camere, due cucine e ingresso di servizio sul retro con un parcheggio aggiuntivo.

Insomma, lo scenario giusto per un happy end così romantico!