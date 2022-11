“Non essere diventata madre è stato uno dei motivi della mia separazione”: il volto di Canale 5 racconta tutto

Il noto personaggio tv ha raccontato per la prima volta di come il fatto di non essere diventata madre abbia influito sul suo matrimonio.

La sua presenza in televisione non passa inosservata grazie ad una personalità grintosa come poche che l’ha resa una vera e propria icona. Amata e detestata, approvata e contestata, da tanti anni tiene banco in uno dei programmi cult di Mediaset. Solo di recente si è aperta al pubblico per la prima volta raccontando un retroscena sulla sua vita privata che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Nonostante l’argomento piuttosto intimo, anche stavolta non si è lasciata sopraffare dall’emotività ed ha esposto in maniera chiara e lucida quello che secondo lei sarebbe uno dei motivi della sua separazione dall’ex marito.

Si trattava di un’intervista molto attesa e che non ha affatto deluso le aspettative: da quando è diventata un volto popolare di Canale 5 è sempre stato chiaro a tutti che oltre al ruolo che la vediamo ricoprire con tanta passione e professionalità, di lei ci siano tanti altri altri lati interessanti da scoprire.

Single da ben 13 anni, ha rivelato di non aver mai più frequentato un uomo da giorno in cui la sua strada e quella dell’ex marito si sono divise. “Sono sempre stata difficile, non guardo i più giovani o i più grandi, è difficile”, ha spiegato ai microfoni di un seguitissimo programma. Essendo sempre stata molto riservata, della sua sfera personale si è sempre saputo ben poco e perciò la confessione riguardo la fine del suo matrimonio è giunta alquanto inaspettata.

“Mi è dispiaciuto non essere diventata madre”: il famoso personaggio ne parla per la prima volta

E’ proprio Alessandra Celentano, intervistata di recente a Belve da Francesca Fagnani su Rai Due, ad essersi aperta con i telespettatori su questi dettagli del suo passato. Forse già saprete che la storica insegnante di danza classica di Amici ha un matrimonio finito alle spalle: nel 2007 sposò Angelo Tramentozzi, ma cinque anni dopo i due si separarono.

Un’unione da cui non sono nati figli, situazione che lei ha accettato tutto sommato con serenità nonostante inizialmente ne avrebbe voluti: “Provammo a fare anche inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere”.

Ciò che forse molti non si aspettavano è stata l’ammissione della docente sul fatto che probabilmente la mancata genitorialità abbia inciso negativamente sul rapporto tra lei e l’ex coniuge. “Mi è dispiaciuto non essere diventata madre perché è stato uno dei motivi della mia separazione”, ha detto la Celentano con la solita sincerità che la contraddistingue.

Vi sareste mai aspettati che la severa Alessandra Celentano condividesse questo retroscena col pubblico?