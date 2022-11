Pulire il parquet non sarà più un problema: se utilizzi questo vedrai che brillantezza

Pulire il parquet non sarà più un problema: se utilizzi questo vedrai che il tuo pavimento tornerà a brillare

Ogni giorno passiamo qualche ora del nostro tempo a pulire casa. Per renderla igienizzata e profumata ci impegniamo al massimo in modo da non lasciare residui di polvere o sporco. Spesso se lavoriamo e non abbiamo abbastanza tempo in settimana, scegliamo un giorno per fare le cosiddette ‘grandi pulizie’. Ci sono tante cose da fare: togliere la polvere, pulire i mobili, i pavimenti, lavare i vetri e tutti gli utensili che utilizziamo.

Uno dei problemi che spesso ci sembra difficile da eliminare sono gli odori. Molte volte infatti usiamo quei prodotti comprati al supermercato che hanno un buon effetto ma non sempre duraturo, o spruzziamo del profumo in giro per sentirne la fragranza. Ecco perchè vogliamo consigliarvi un metodo efficace per sentire una bella sensazione nella vostra dimora. Se avete l’aspirapolvere, prima di azionarla, potete aggiungere nel sacchetto una stecca o un cucchiaio di cannella, se non ce l’avete, potete intingere un foglio di carta con degli oli essenziali agli agrumi.

Vedrete che quando la userete sentirete da subito un profumo inconfondibile. Questo è uno dei tanti problemi di cui ci occupiamo ma ce n’è un altro ancora che merita attenzione, tra i tanti ovviamente. Per chi ha il parquet spesso pulirlo risulta molto difficile, e capita molte volte che il risultato non è quello sperato. Vogliamo per questo darvi la soluzione che fa al caso vostro.

Pulire il parquet non sarà più un problema: se fai così vedrai che brillantezza

Uno dei tanti problemi che spesso non riusciamo a risolvere è lo sporco che si forma sul parquet. Anche se lo puliamo come è più giusto fare, capita che restino quelle macchie che di riflesso si vedono. Per questo abbiamo per voi la soluzione. Se fate in questo modo noterete da subito una certa brillantezza.

Dato che il parquet è un pavimento in legno ha bisogno di molta cura e attenzione, perchè potrebbe rovinarsi con poco. Bisogna lavarlo almeno due volte a settimana, non usando troppa acqua che tende ad assorbire e bisogna lucidarlo ogni 6 mesi. Ma come dovete fare per la sua pulizia? Ci sono vari metodi che potete mettere in pratica, come usare l’olio di oliva per lucidarlo, ma in dose minima per non creare un effetto scivoloso, oppure bicarbonato e aceto per togliere quelle macchie che proprio non vanno via.

Potete anche usare un sapone neutro come quello di Marsiglia e vedrete che il vostro parquet tornerà a brillare. Inoltre, non dimenticate di usare gli utensili giusti, come il panno cattura polvere o quello in microfibra o anche il robot aspirapolvere. Questi sono adatti a questo tipo di pavimento perchè non solo catturano la polvere ma non graffiano.