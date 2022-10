Se fai così lasci un profumo stupendo ogni volta che passi l’aspirapolvere in casa

Se fai così lascerai un profumo stupendo ogni volta che passi l’aspirapolvere in casa: bastano semplici mosse.

La casa è il luogo dove passiamo trovare ristoro e serenità lontano dal caos che si trova fuori dalle quattro mura. Ci occupiamo tanto della nostra dimora. Prima ancora di stabilirci andiamo alla ricerca di ogni tipo di confort per renderla, appunto, confortevole. Cerchiamo il mobilio giusto, gli utensili che ci servono e che più ci piacciono, scegliamo il colore per le pareti e mettiamo in atto i vari accorgimenti da fare.

Dopo aver lavorato a lungo ci stanziamo al suo interno ed ecco che quello spazio a cui abbiamo prestato tanta attenzione diventa il nostro rifugio. Un rifugio che puliamo con una certa costanza. Molte volte capita che ci occupiamo delle faccende in modo superficiale. Questo accade durante la settimana, mentre scegliamo un giorno in cui siamo più liberi per dedicarci ad una pulizia più approfondita. Uno degli attrezzi che quasi tutti hanno in casa e che utilizzano facilmente è l’aspirapolvere.

E’ facile da usare e molto veloce. Si può passare in tutte le stanze e in pochi minuti il risultato è ben evidente. Spesso succede che alcuni brutti odori restano nell’aria o addirittura che la stessa aspirapolvere rilasci quella sensazione poco gradevole all’olfatto. Ecco perchè siamo qui a darvi alcuni utili consigli per far sì che questo non accada. Se fate come vi stiamo per dire, vedrete che ci sarà un profumo stupendo in tutta l’abitazione appena dopo averla passato.

Se fai così lasci un profumo stupendo ogni volta che passi l’aspirapolvere: segui queste istruzioni

Solitamente ci dedichiamo alla pulizia della casa con più superficialità durante la settimana e scegliamo un giorno per fare le grandi pulizie. Questo perchè siamo sempre molti impegnati tra studio, lavoro, famiglia e tutti gli altri impegni che occupano le nostre ore. Più delle volte usiamo per pulire i pavimenti l’aspirapolvere, facile e veloce da utilizzare.

Capita però che mentre si passa l’attrezzo questo emani degli odori non proprio gradevoli o che, in quegli stessi spazi, ci sia già in giro una brutta sensazione. Se volete risolvere il vostro problema, leggete bene i consigli che stiamo per darvi: c’è una soluzione. Prima di tutto dobbiamo dire che ci sono due tipi di aspirapolvere, quelle con il sacchetto e quelle senza. Se avete quella con il sacchetto potete fare in questo modo: dentro aggiungete un cucchiaino di cannella in polvere e vedrete che mentre la usate il filtro emanerà un profumo indimenticabile. Se non avete quella in polvere potete usare la stecca di cannella in egual modo. E ancora, se avete in casa degli oli essenziali, di quelli profumati, potete intingere un foglio di carta e inserirlo nel sacchetto dell’utensile.

Se invece l’aspirapolvere è senza sacchetto e con il serbatoio dell’acqua potete aggiungere dentro del profumo o sempre dell’olio essenziale. Se fate così vedrete dopo che profumo!