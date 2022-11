Resterai senza parole dalla bontà di questo primo piatto: preparalo anche tu, impiegherai solo 5 minuti

Volete la ricetta di un primo piatto gustosissimo che si prepara in soli 5 minuti? Prepara anche tu questo e lascerai tutti senza parole dalla sua bontà.

Non è assolutamente la prima volta che lo diciamo: in cucina c’è bisogno di fantasia! Se con le pulizie casalinghe, infatti, c’è bisogno di rispettare determinate ‘regole’, con la preparazione dei piatti si può stravolgere di tutto. Chi l’avrebbe mai detto, ad esempio, che ai ‘classici’ gnocchi di patate si può presentare un’alternativa altrettanto gustosa e cremosa! Si tratta di qualcosa di molto originale, ma che col suo gusto conquisterà praticamente tutti.

Avete già in mente il pranzo di oggi? Se anche voi siete state parecchio indaffarate e non avete avuto modo di pensare a cosa cucinare ai vostri familiari, vi consigliamo vivamente la ricetta di questo cremosissimo primo piatto. La sua preparazione vi impiegherà solo 5 minuti del vostro tempo e, cosa da non prendere assolutamente sottogamba, è che è facilissima da mettere in pratica anche nelle vostre cucine. Bando alle ciance, scopriamo qualche cosa in più.

Prepara in 5 minuti questo primo piatto cremosissimo: ti chiederanno di rifarlo ancora ed ancora

Se anche voi non amate i piatti standard, ma adorate provare gusti nuovi e sorprendere la vostra famiglia, non possiamo fare a meno di consigliarvi questo primo piatto cremosissimo. Si prepara in soli cinque minuti, come dicevamo poco fa, e gli ingredienti che occorrono per la sua preparazione sono semplicissimi da rintracciare. Pronti a saperne di più? Prendete carta e penna ed iniziate ad annotare tutto quello che è importante sapere!

Gli ingredienti che vi occorreranno per la preparazione di questo primo piatto sfizioso sono:

¼ di speck;

1 Robiola o qualsiasi tipo di formaggio spalmabile;

½ di rucola;

½ di rigatoni o qualsiasi altro tipo di pasta che rispetta il vostro gusto;

1 pizzico di formaggio grattugiato;

Olio ed un pizzico di sale.

Gustosissimi, non trovate? Scopriamo insieme, però, il procedimento da seguire:

Prendete il vostro speck e tagliatelo a listarelle più o meno sottili;

Ponete sul fuoco una pentola, versateci dell’olio ed iniziate a far soffriggere lo speck;

Nel frattempo, prendete una pentola bella capiente, fate bollire l’acqua al suo interno ed immergeteci la vostra pasta;

Aspettate che la pasta si cuocia, dopodiché versatela in padella ed unitela allo speck;

Insieme alla pasta che salta con lo speck, inserite anche il vostro formaggio e girate fino a fare uscire un miscuglio bello amalgamato;

Ultimo passaggio: aggiungete la rucola e il parmigiano e mescolate ancora.

State sicuri che con un primo piatto del genere, tutti vi faranno i complimenti! Oltre ad avere un gusto pazzesco, anche la cremosità non è affatto da sottovalutare!

Cosa ne pensate? Vi piace questo abbinamento?