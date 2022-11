Se li cucini così i broccoli hanno tutto un altro sapore: piaceranno a tutta la famiglia

Ecco come cucini i broccoli per portare in tavola un piatto che piacerà a tutta la famiglia: tutto un altro sapore, saranno deliziosi!

Uno degli ingredienti di stagione che con più frequenza portiamo in tavola durante il periodo invernale. I nostri amatissimi broccoli sono un alimento ricco di nutrienti che beneficiano al nostro organismo e per di più sono molto gustosi e si prestano benissimo alla preparazione di ricette davvero deliziose! Sicuramente tra i piatti imperdibili che vedono l’impiego di questo ingrediente c’è la pasta con i broccoli: l’hai mai provata con l’aggiunta di questo ingrediente? E’ semplicemente deliziosa!

Ma questo fenomenale ingrediente si presta benissimo per essere utilizzato anche per preparare secondi piatti e contorni deliziosi. A questo proposito ti propongo una ricetta che a tavola potrà riscuotere molto successo! Non ci resta che scoprire gli ingredienti per questa ricetta davvero appetitosa. Procediamo subito!

Se cucini così i broccoli avranno tutto un altro sapore: sono deliziosi

Amati da molti ma odiati da tanti per il loro particolare odorino, c’è da dire che i broccoli sono un ingrediente di stagione molto versatile in cucina oltre che sano e ricco di nutrienti essenziali. Sono oltretutto poveri di calorie, per cui sono molto indicati anche per diete ipocaloriche. L’accoppiata vincente per portarli in tavola tra quelle più amate è sicuramente quella che li vede con la pasta. Ma non è certamente l’unica alternativa che abbiamo per portare in tavola i broccoli. E con questa semplicissima ricetta ti propongo una variante che darà ai tuoi broccoli tutto un altro sapore: saranno deliziosi! Hai mai preparato i broccoli al forno? Ideali come secondo piatto da portare in tavola a cena! Come si preparano? Ti svelo la ricetta:

500g di Broccoli puliti

250g di Provola

100g di Speck a cubetti

Besciamella (500ml di latte, 50g di Farina, sale e pepe, 50g di Burro)

Parmigiano

Puliamo per prima cosa i broccoli, e provvediamo a sbollentarli per dar loro una pre cottura. Una volta pronti li scoliamo e li teniamo da parte. Da parte, in un pentolino, prepariamo il ‘roux’ ovvero aggiungiamo il burro e facciamolo sciogliere dopodiché a questo uniamo la farina e mescoliamo velocemente. Si formerà un composto solido che stemperiamo con l’aggiunta di latte ma dovremo continuare a mescolare per evitare che si formino grumi. Piano piano il composto comincerà a diventare più denso, a quel punto aggiustiamo di sale e pepe. Una volta ottenuta la nostra besciamella, procediamo ad assemblare il tutto. Quindi prendiamo una piccola pirofila all’interno della quale aggiungiamo qualche cucchiaio di besciamella per realizzare un fondo. Sistemiamo poi uno strato di broccoli sul quale aggiungiamo speck e provola e copriamo con un altro strato di besciamella e poi di broccoli. Procediamo così fino alla fine per poi coprire con un ultimo strato di besciamella e parmigiano. A questo punto mettiamo in forno e lasciamo cuocere per 20 minuti circa a 200°. Una volta pronto il nostro sformato di broccoli lasciamolo intiepidire per poi portare in tavola.