La pasta di nonna Margherita: ti serviranno i broccoli e quest’altro ingrediente per un primo favoloso

La pasta di Nonna Margherita è una vera squisitezza: la prepari con broccoli e.. Aggiungi questo ingrediente per un sapore unico!

Un primo piatto che vede protagonista un ingrediente tipico di questa stagione, gli amatissimi broccoli! Sebbene forse il loro odorino acre durante la cottura non sia uno dei migliori che abbiamo sentito diffondersi in casa c’è anche da dire che i nostri cari broccoli sono un alimento preziosissimo nella nostra alimentazione e molto versatile in cucina.

Tra le preparazioni più note con questo ingrediente vediamo sicuramente l’accoppiata vincente che li vede uniti con la pasta. La famosa pasta e broccoli è una vera coccola per il palato che possiamo preparare in queste fredde giornate autunnali. Ma scommetto che in questa versione proposta da Nonna Margherita, la tua pasta con i broccoli non solo sarà cremosissima ma ancora più gustosa grazie all’aggiunta di un semplicissimo ingrediente! Quale? Te lo svelo nella ricetta: ecco cosa aggiungi per una pasta con broccoli super saporita e sfiziosa!

Un primo piatto da provare: la pasta di nonna Margherita è con broccoli e.. Ecco cosa aggiungi per un gusto unico

La pasta con i broccoli di nonna Margherita è una vera squisitezza e si prepara in modo semplicissimo. Nasconde però un segreto, l’aggiunta di questo ingrediente alla nostra preparazione renderà questo primo piatto ancora più gustoso e succulento. Di cosa parliamo? Aggiungi la salsiccia alla pasta con i broccoli ed otterrai un sapore semplicemente unico!

Vediamo subito la ricetta completa:

300g di Pasta (orecchiette, fusilli o rigatoni piccoli)

500g di Broccoli

300g di Salsiccia

Aglio, Olio e Peperoncino

Vino bianco

Sale

Buona, saporita e cremosa come non mai, la pasta con broccoli e salsiccia è davvero semplice da preparare e tra l’altro porti in tavola un primo piatto che conquisterà tutti! Vediamo subito il procedimento per la sua preparazione:

Per prima cosa puliamo per bene i broccoli . Eliminiamo le foglie ma non buttiamole via: non tutti sanno che queste possono essere utilizzate! Recuperiamo i gambi e le cime. Laviamoli per bene. Mettiamo a bollire dell’acqua in una pentola, dopodiché caliamo i broccoli al suo interno e li lasciamo cuocere per una ventina di minuti. Dopodiché, conserviamo l’acqua dei broccoli che utilizziamo per cuocere la pasta . Scoliamo i broccoli e li lasciamo gocciolare.

Et voilà, una volta pronta, non ci resta che portare in tavola questa delizia!