Non sempre troviamo il colore che stiamo cercando: come creare un rossetto in poche mosse con le tue mani, il trucco semplice e geniale

Può capitare di aver scelto un outfit particolare o un’acconciatura specifica a cui abbiamo pensato di abbinare un determinato make up. Non sempre, però, in casa abbiamo a nostra disposizione proprio quella tinta precisa per le labbra a cui stiamo pensando. Se non trovi il colore giusto puoi farlo con le tue mani: come creare un rossetto in poche mosse.

Una volta che avrete scoperto questo metodo pazzesco non potrete più farne a meno. Questo perché riuscirete, in pochi e semplici passaggi, a realizzare rossetti di ogni tinta possibile e immaginabile senza essere costretti ad acquistarli in profumeria. La cosa bella è che potrete mescolare le nuance per ottenere quella perfetta per il vostro stile e i vostri gusti e il tutto non vi costerà nemmeno un soldo!

Come creare in casa un rossetto: se non trovi il colore giusto lo fai tu in poche mosse

Se state pensando che avrete bisogno di chissà quale strano e introvabile prodotto da acquistare in farmacia, erboristeria o supermercato vi sbagliate di grosso. Rassicuratevi, ciò che useremo lo avete di certo già nel vostro beauty.

Se siete pronti a rimanere a bocca aperta e scoprire questo metodo strabiliante non rimane che metterci subito all’opera. Nel prossimo paragrafo vi spiegheremo quali sono i pochi prodotti che ci servono e gli strumenti che useremo. Vi sentirete davvero delle star con i vostri rossetti personalizzati!

Avremo bisogno di semplice burro cacao, preferibilmente non colorato o potrebbe alterare la nuance del rossetto. Ci serviranno anche un po’ di lip gloss trasparente e una palette di ombretti. Per quanto riguarda gli strumenti, invece, basterà un piccolo recipiente, come quello delle lenti a contatto e un pennellino.

Siete pronti a iniziare? Sembrerà davvero una magia! Per prima cosa scegliamo il colore che vogliamo realizzare dalla nostra palette di ombretti. Possiamo anche mescolarne diversi in modo da ottenere una tinta particolare. Basterà staccare un pezzettino di prodotto e sbriciolarlo per ridurlo in polvere riversando nel nostro recipiente da lenti a contatto.

A questo punto scaldiamo un pezzetto di burro cacao a bagnomaria. Dovrà diventare liquido. Andiamo a riversarne qualche goccia nel contenitore con la polvere e mescoliamo con il pennellino. Aggiungetene quando serve per ottenere un prodotto cremoso, ma non troppo liquido. La consistenza dovrà essere omogenea, né secca né acquosa.

A questo punto uniamo un pizzico di gloss trasparente: ci aiuterà a fissare il colore sulle labbra e a proteggerlo, oltre che a rendere il rossetto super luminoso. Siamo pronti all’applicazione: usiamo il pennellino per spalmarlo sulle labbra, pazzesco!