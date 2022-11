Un dolce delizioso, una torta soffice come una nuvola che si prepara senza usare burro e uova: golosa e delicatissima

Non è detto che per essere delizioso un dolce debba contenere chissà quanti ingredienti. Molti pensano che non sia possibile realizzarne uno saporito senza usare determinati prodotti o, peggio, senza dover perdere ore intere incollati ai fornelli. Vi sorprenderemo dimostrandovi il contrario. Senza uova e burro: questa torta è soffice come una nuvola e delicatissima.

Oltre ad essere golosissima e semplice da preparare, tanto che ci ruberà giusto un paio di minuti prima di poter andare in forno, sarà anche molto delicata e adatta all’intera famiglia. Potrete scegliere di proporla a colazione, da inzuppare nel latte o anche al posto della solita merenda. Farcita con marmellata o anche solo con una spolverata di zucchero a velo sarà un trionfo di bontà.

Torta soffice come una nuvola: si prepara senza uova e senza burro, delicatissima

La lista degli ingredienti:

280 grammi di farina;

1 vasetto di yogurt bianco magro;

300 ml di latte a temepratura;

1 bustina di lievito per dolci;

150 grammi di zucchero;

la scorza grattugiata di un limone;

zucchero a velo quanto basta.

Per prima cosa andiamo a sciogliere nel latte lo zucchero, usando una frusta a mano o un frullino. Procediamo aggiungendo anche lo yogurt e poi passiamo a setacciare la farina e il lievito. Quando il nostro composto sarà liscio e senza grumi andremo a lavare con cura, asciugare e grattugiare la buccia del limone evitando la parte bianca. Lavoreremo ancora con il frullino per amalgamare al resto del composto.

Prendiamo adesso uno stampo per dolci di medie dimensioni e dai bordi alti. Imburriamolo e infariniamolo o foderiamolo per bene con la carta da forno. Riversiamo la crema ottenuta e livelliamo all’occorrenza usando una spatola. Inforniamo a 170 gradi in forno statico e lasciamo cuocere per circa mezz’ora, anche quaranta minuti.

Una volta cotta (potete bucarla con uno stuzzicadenti e controllare che l’interno sia asciutto), spegnete il forno ma lasciatevi la torta: dovrete solo accostare lo sportello. Quando il forno sarà ormai freddo tiriamo fuori la torta e copriamola con un canovaccio o un panno di cotone pulito. Aspettiamo che si freddi del tutto e siamo pronti a farcire con marmellate e confetture o a cospargere con lo zucchero a velo.

Profumata, delicata, golosissima e soffice come nessun’altra: sarà una vera delizia da gustare in qualsiasi momento abbiamo voglia di un pizzico di dolcezza. Conservatela sotto una campana o avvolta in canovacci di conte bianchi e puliti per fare in modo che si mantenga soffice e profumata fino al giorno dopo. Non ne avrete mai abbastanza e così anche il resto della famiglia: è irresistibile!