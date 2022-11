Il lavoro andrà molto bene per questo segno ma non sarà lo stesso per la sfera economica: soldi in perdita!

Il lavoro, in questa settimana e non solo, andrà molto bene per questo segno ma non sarà lo stesso per la sfera economica: soldi in perdita!

Il mese di novembre è partito portandosi dietro le difficoltà che abbiamo riscontrato e vissuto a pieno ad ottobre. Siamo ancora in una fase di squilibrio e la situazione sta divenendo incontrollabile. In molti, dopo le settimane precedenti in cui la mancanza di soldi si è fatta sentire, si sono chiesti che cosa succederà adesso, con la partenza di un nuovo mese. Questo possiamo scoprirlo leggendo l’oroscopo che ci dice in anticipo che cosa accadrà.

La fortuna sembra girare per il Cancro. Questo segno sta vivendo un momento all’insegna della serenità, dopo un periodo in cui lo stress sembrava essersi aggrappato al corpo e alla mente. Adesso pare sia andato via ma cercate sempre di trovare il tempo per rilassarvi e riposare perchè potrebbe tornare all’improvviso. Sotto l’aspetto lavorativo sono in arrivo grandi novità. Dopo l’impegno mostrato è giusto che giungano anche le soddisfazioni: i vostri obiettivi troveranno realizzazione!

La stessa fortuna sul lavoro andrà incontro ad un altro segno dello zodiaco. Purtroppo però non possiamo dire lo stesso per l’aspetto economico: le vostre tasche risentiranno di una grave perdita di soldi.

Il lavoro andrà molto bene per questo segno ma non sarò lo stesso per la sfera economica: soldi in perdita per voi

Abbiamo detto che questi giorni saranno molto fortunati per il Cancro. Per questo segno si è aperta una seconda settimana di novembre in cui il sorriso non può mancare. Le soddisfazioni stanno per arrivare, finalmente dopo mesi di duro lavoro potrete vedere i frutti tanto sperati. Un altro segno dello zodiaco vivrà un momento di benessere sul lavoro, ma questo non vuol dire che le tasche ne gioveranno.

Anzi, il Sagittario sta per vivere una perdita di soldi che causerà un crollo delle sue finanze. Siete quasi vicini a portare a compimento i vostri obiettivi ma vi manca ancora qualcosa per arrivare alla meta. Riceverete dei grandi complimenti sul posto di lavoro ma per un aumento dovete aspettare ancora un po’. Cercate di risparmiare e di non spendere in cose inutili dopo la perdita di soldi che subirete. Questo è il momento di agire per non avere ulteriori brutte sorprese tra qualche settimana.

Potete però sorridere grazie all’amore. Chi è innamorato e in coppia vivrà momenti di passione con il partner. Non mancherà il dialogo e saranno anche un grosso supporto per voi. I single incontreranno qualcuno di interessante: non chiudetevi ma cercate di conoscere le persone. Lo sapete bene, non si legge un libro dalla copertina, bisogna aprirlo e andare a fondo, potreste veramente scoprire di aver incontrato quello che da tempo stavate cercando: l’amore sta bussando alla vostra porta!